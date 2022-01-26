北市1239人「足跡重疊」！黃珊珊：去過這6處別出門，等送隔離

記者柯振中／綜合報導

北市府26日召開防疫記者會，會上公布確診者足跡，涵蓋範圍相當廣泛。對此，台北市副市長黃珊珊表示，因為足跡相當多，需要時間消化，呼籲981位市民儘速前往醫院採檢，還有公布了6處地點，有258人曾到訪，這些人暫時待在家中別外出，等候採檢、後送居家隔離旅館的事宜。

▲黃珊珊在臉書上喊話，981人收到簡訊後儘速採檢，還有258人暫勿外出，等候安排採檢、隔離。（圖／記者袁茵攝）



黃珊珊在會議上公布了4位確診者的足跡，範圍遍布台北車站、多間商場、賣場、捷運站等地。黃珊珊說明，目前足跡還在匡列當中，因為範圍廣泛，還需要消化，若有市民出現在該處，卻沒有被匡列，感到有疑慮可以自行聯繫防疫專線。

▲黃珊珊公布重疊足跡。（圖／翻攝臉書／黃珊珊）



對此，黃珊珊也在臉書上表示，20日有約144位市民朋友造訪 「鷹流東京醬油拉麵蘭丸」，這些人接到通知後，2天內儘速前往北市聯醫的五大院區，或是關渡醫院、萬芳醫院進行採檢，其中關渡醫院的報到時間是上午8點30分至11點，其餘醫院則是上午8點至11點30分，到院後需出示簡訊、帶健保卡、身分證等證件，需要繳納掛號費及健保部分負擔。

▲黃珊珊呼籲這些人快前往醫院採檢。（圖／翻攝臉書／黃珊珊）



黃珊珊還提醒，有837人14日曾造訪西寧南路「巧雅麵食館」、19日曾造訪「RS電子競技館西門店」、「築間幸福鍋物西門町店」，22日曾造訪「薩利亞西門店」，這些人接獲通知後，也務必儘速前往七大院區報到、採檢，同樣需要出示簡訊、攜帶身分證等物品，以及繳納相關費用。

▲黃珊珊表示，去過上述6處的258人暫時勿外出，等候通知採檢、隔離。（圖／翻攝臉書／黃珊珊）



除了上述的144人、837人，加起來共981人以外，黃珊珊還說，有258人22日曾造訪「馨洹音樂技藝短期補習班」、「蔡佩芳國際髮型沙龍」， 22日至23日間曾造訪「Touch撞球飛鏢運動館」、24日曾造訪「S_DARTS_TAIWAN飛鏢專賣店」、「鍋in百元風味火鍋」、「89_LOOP_Sports_Bar美式餐酒館」等6處的民眾，接獲通知後「暫時待在家中勿外出」，等候專人聯繫、確認個人資料，再安排採檢及後送居家隔離旅館宜。

▼北市府公布足跡。點圖可放大（圖／台北市政府）



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