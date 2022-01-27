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尋找這3055人！5確診者北市13天趴趴走　85處足跡一次看

記者陳俊宏／綜合報導

確診者85處足跡全曝光！台北市政府26日召開防疫記者會，公布5名確診者的80處足跡。台北市副市長黃珊珊今天（27日）再公布最新5處足跡，並點名3055名有相關足跡的市民朋友，請儘速前往七大院區採檢。

黃珊珊在臉書說，1/12及1/14曾造訪「中國科技大學」的822位市民朋友，請在接獲通知後於2日內，儘速自行前往台北市7大院區進行採檢，採檢報到時間是上午8:30-11:00，並出示細胞簡訊，記得帶身份證件及相關費用，若有任何問題都可以向文山區健康服務中心2234-3501或防疫專線2375-3782洽詢，也要提醒大家如果有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、或嗅/味覺異常等疑似病症，請向醫師評估採檢、撥打1922或向衛生局、所洽詢。

黃珊珊指出，另有313位市民朋友， 曾在1/18造訪「全家長賓店」 ，1/21造訪「大食代廣場」，請收到此細胞簡訊的民眾，也儘速前往7大院區篩檢，若有問題可向中山區健康服務中心2501-4616或防疫專線洽詢，有疑似症狀，也務必請醫師，或打1922先評估再採檢。

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黃珊珊表示，此外，還有681位市民朋友， 1/19曾造訪「阿圖麻油雞」（台北博愛店），1/21曾造訪「遠東百貨台北寶慶店B1美食街」，請在接獲通知後，填寫下列問卷，並儘速採檢，如有疑問可向防疫專線或中正區健康服務中心 2321-5158 洽詢，提醒民眾朋友要加強自我健康監測，若有疑似症狀，請做好自身防護，再到所在縣市的醫院評估採檢。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

北市府26日公布案18518（雜誌社編輯）、案18521（礁溪長榮酒店實習生）、案18589（礁溪長榮實習生友人）、案18590（幼兒園老師）、案18611（礁溪長榮實習生友人）等5名確診者的足跡。

黃珊珊表示，由於足跡繁多，還需要消化，目前還在匡列，若市民朋友發現足跡曾經重疊，感到有疑慮，可以買快篩劑來檢驗，或是到院公費採檢。

其中案18518雜誌社編輯足跡廣泛，14日曾接觸過案18375（身分為北部房仲），從11日開始至20日為止，足跡包含北部49處，涵蓋範圍十分廣泛。黃珊珊說明，這名編輯早就有症狀，不過看醫生被診斷「可能是胃食道逆流」，因此多次就醫，卻都沒採檢，直到確診時相隔已超過10天、涵蓋多個行政區，目前初步匡列100多人，後續匡列的數量將非常多。

▼案18518雜誌社編輯足跡遍布北部49處，早有症狀卻被診斷「可能是胃食道逆流」，因此沒採檢。（點圖可放大／台北市政府）

▲▼台北市,確診者足跡,匡列,18518,18521,18589,18590,18611。（圖／台北市政府）

▲▼台北市,確診者足跡,匡列,18518,18521,18589,18590,18611。（圖／台北市政府）

▲▼台北市,確診者足跡,匡列,18518,18521,18589,18590,18611。（圖／台北市政府）

案18521礁溪長榮實習生足跡也不少，從17日開始算，17日、19日、22日3度搭乘火車，從桃園車站前往台北車站，加起來共有15處足跡，包含捷運中山站至台北站、鷹流東京醬油拉麵蘭丸中山店、全聯福利中心Pxmart文山福興店等處。

▼案18521曾3度從桃園車站搭火車到台北。（點圖可放大／台北市政府）

▲▼台北市,確診者足跡,匡列,18518,18521,18589,18590,18611。（圖／台北市政府）

▲▼台北市,確診者足跡,匡列,18518,18521,18589,18590,18611。（圖／台北市政府）

至於案18589、案18611實習生朋友，則是確診實習生延伸至北市的個案，這2起案例22日至24日之間有5處足跡，包含兩度進入Touch撞球飛鏢運動館、S-DARTS TAIWAN 飛鏢專賣店，以及89 LOOP Sports Bar美式餐酒館等處。

▼案18589、案18611足跡共5處，包含飛鏢運動館、飛鏢專賣店及餐酒館。（點圖可放大／台北市政府）

▲▼台北市,確診者足跡,匡列,18518,18521,18589,18590,18611。（圖／台北市政府）

案18590為北部幼兒園教師，足跡共有11處，包含捷運藍線「後山埤到國父紀念館」、捷運藍線「忠孝敦化到後山埤」、捷運綠線「台北小巨蛋到松山」等處。26日公布的確診者足跡遍布北市多區共80處，包含多個交通樞紐、熱門店家等。

▼案18590為幼兒園教師，曾多次搭乘捷運，包含熱門交通樞紐。（點圖可放大／台北市政府）

▲▼台北市,確診者足跡,匡列,18518,18521,18589,18590,18611。（圖／台北市政府）

為此，黃珊珊也在臉書上點名981位民眾，因為這些人曾與確診者足跡重疊，收到簡訊後2天內儘速前往北市聯醫的五大院區，或關渡醫院、萬芳醫院採檢，到院後出示簡訊、健保卡、身分證件等，繳納掛號費及健保部分負擔報到採檢。黃珊珊提到，其中關渡醫院的報到時間是上午8點30分至11點，其餘醫院則是上午8點至11點30分。

▲▼黃珊珊,採檢,隔離。（圖／翻攝臉書／黃珊珊）

▲▼黃珊珊呼籲市民收到簡訊儘速採檢。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲▼黃珊珊,採檢,隔離。（圖／翻攝臉書／黃珊珊）

▼黃珊珊呼籲市民收到簡訊儘速採檢。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲▼黃珊珊,採檢,隔離。（圖／翻攝臉書／黃珊珊）

此外，黃珊珊特別點出，22日曾前往「馨洹音樂技藝短期補習班」、「蔡佩芳國際髮型沙龍」，22日至23日間曾前往「Touch撞球飛鏢運動館」、24日曾前往「S_DARTS_TAIWAN飛鏢專賣店」、「鍋in百元風味火鍋」、「89_LOOP_Sports_Bar美式餐酒館」等6處的258位民眾，接到通知後「暫時待在家中勿外出」，等候專人聯繫、確認個人資料，再安排採檢與後送居家隔離旅館。

▼黃珊珊今公布最新足跡。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

▲▼黃珊珊呼籲與確診足跡重疊的市民，盡速到北市7大院區採檢。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▲▼黃珊珊呼籲與確診足跡重疊的市民，盡速到北市7大院區採檢。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▲▼黃珊珊呼籲與確診足跡重疊的市民，盡速到北市7大院區採檢。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

 

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