明起全台有雨　過年「2波溼答答變天」！最冷10℃時間曝

▲周五、周六全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員趙竑提醒，周五、周六全台都有降雨機會。氣象專家吳德榮表示，周日小年夜強冷空氣南下，小年夜晚至下周一除夕晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度，下周二初一晚至下周三初二另一鋒面接近。

氣象局今天（27日）清晨對桃園市、高雄市、屏東縣發布「濃霧特報」，今西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、高雄及屏東地區已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天氣較穩定、溫暖，東半部、恆春半島和基隆北海岸的雨會稍微多一些，北部也有零星飄雨但侷限在山區；預估各地高溫，北部、宜蘭、花蓮21-24度，中南部和台東25-28度。

趙竑提醒，周五、周六全台都有降雨機會，周五鋒面逐漸生成靠近，加上南方水氣北移，東半部和南部有短暫陣雨，中部以北有局部短暫陣雨；周六鋒面通過，東半部和北部、南部有短暫陣雨，中部有局部短暫陣雨，冷空氣南下，強度介於東北季風和大陸冷氣團之間。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑表示，周日小年夜水氣稍趨緩，冷空氣影響到下周一除夕，預估最低溫時間落在小年夜晚到除夕清晨，中部以北、宜蘭低溫12-14度，其他地區14-16度，沿海空曠地區可能來到10度，雨區以北部、東半部為主，另山區可能有局部短暫陣雨；下周二初一、下周三除二雨區大致類似，冷空氣減弱。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周五南海低壓的水氣逐漸北移，上午起降雨由南部緩慢向北擴展，下午到中部，擴及北部已接近午夜，各地未降雨前仍偏暖、易有霧；周六鋒面挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降，轉濕涼、微冷。



吳德榮分析，小年夜強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷，降雨範圍則漸縮小，晚間僅迎風面有局部零星降雨；小年夜晚至除夕晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度；除夕至初一白天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星雨，除夕白天有陽光不覺冷，但強輻射冷卻加成，夜間氣溫仍很低。

吳德榮說，初一白天回暖；初一晚至初二另一鋒面接近，大台北、東半部降雨機率略提高，其他仍為晴時多雲；下周四初三鋒面南下，中部以北轉有雨、氣溫下降；下周五初四、下周六初五北、東仍有雨，天氣濕冷；不過，模式因理論限制，愈到末期不確定性愈大，應隨時觀察最新的調整。