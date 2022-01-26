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雨擴全台時間曝　過年2波鋒面「濕→乾→濕」最冷探10℃

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲周五將變天。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

周五、周六全台有雨，返鄉注意安全！氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬顯示，大約周六及下周三初二晚，分別有鋒面南下，而每一波約帶來2或3天伴隨降雨的天氣，其間也有2或3天好轉的空檔，春節連假大致是晴雨參半；周日小年夜強冷空氣南下，小年夜晚至下周一除夕晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風影響，水氣較周二少，西半部地區大多可見陽光，但基隆北海岸、大台北東側和宜蘭降雨較明顯，東半部雲量較多偶有局部飄雨；清晨各地低溫約16到19度，預測北部、東北部及東部白天高溫約20到22度，中部及東南部約25度，南部地區可達27度。

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林定宜說，周四是天氣比較穩定的一天，東北季風減弱，東半部和恆春半島有短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；周五鋒面接近加上南方雲系北移，水氣增加、降雨擴大，東半部和南部有短暫對流性陣雨，北部、中部有局部短暫陣雨，返鄉路面濕滑，行車要注意安全。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，周六鋒面通過加上東北季風增強，水氣偏多，全台都可能下雨，北部、東半部和南部有短暫陣雨，中部有局部短暫陣雨；小年夜到下周二初一東北季風影響，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，預估各地低溫14、15度，但冷空氣強度還有可能再調整。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，大約周六及下周三初二晚，分別有鋒面南下，而每一波約帶來2或3天伴隨降雨的天氣，其間也有2或3天好轉的空檔，故整體而言，春節連假大致是晴雨參半的。

吳德榮分析，不過，模式因理論限制，有不確定性，各國模擬不盡相同，美國（GFS）模式模擬兩波鋒面之間空檔較短，以致天氣大多是濕冷的，其間的差異不小，故應隨時觀察最新模擬，再進行調整。

▼年假前夕天氣搶先看。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天氣好轉，氣溫漸升，西半部晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨；周四氣溫續升，西半部晴時多雲易有霧，白天溫暖舒適、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，周五南海低壓的水氣逐漸北移，降雨範圍由南部向中部擴展，北台多雲時晴仍偏暖；周六鋒面挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降；小年夜強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷，迎風面仍有降雨、愈晚愈減小，其他各地轉乾。

吳德榮說，小年夜晚至除夕晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度；除夕至初二白天，各地晴朗穩定，除夕白天陽光下不覺冷，初一、初二冷空氣減弱、白天再回暖，但夜間強輻射冷卻加成，早晚氣溫極低，日夜溫差大；初二晚至下周五初四另一鋒面逐漸南下，初二晚北、東轉有雨，下周四初三、初四降雨擴及中部，氣溫降轉濕冷。

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