珍惜這2天！過年偏溼冷　後天起全台有陣雨

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，今天（26日）西半部是很適合洗衣曬衣的好天氣，延續到周四，務必要好好珍惜，甚至東半部也偶有空檔；周五開始轉不穩定，過年偏濕冷，請多留意。天氣風險天氣分析師賴忠瑋則提醒，周五及周六全台灣幾乎都會有陣雨。

賴忠瑋指出，今天影響台灣的東北風將逐漸減弱，轉為較溫暖的偏東風，周四還會再轉為東風至東南風，背風側的西半部今、周四將相當穩定；位於迎風面的東部則持續雲量偏多，天氣甚至更加不穩定。

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賴忠瑋說，今、周四台灣雖然有短暫的空檔，其實周圍還是有相當多的水氣和不穩定的天氣系統，只是和台灣還有段距離；在北邊的長江口附近水氣仍多，華南有滯留鋒面的不穩定結構，南邊菲律賓附近則有低壓雲系。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



賴忠瑋提醒，菲律賓附近的低壓外圍水氣，在周五就會北上影響到台灣，北方的鋒面雲系也會在周六南下，東北風也會隨之增強，周五及周六兩天全台灣幾乎都會有陣雨；周日鋒面雲系通過後，水氣也會減少，中南部降雨將明顯緩和，北部和東北部仍雲多有雨，主要是鋒後的東北風影響。

賴忠瑋分析，周日（小年夜）及下周一（除夕）要留意有一波小幅降溫，中北部及東北部可降至14度，中南部及東部約16到18度；下周二（初一）起到下周三（初二）東北風減弱，天氣轉穩定回溫；不過，下周四（初三）及下周五（初四）又將有華南雲系影響，東北風也會增強。

賴忠瑋表示，因此未來幾天到農曆春節假期的天氣，幾乎兩天就會有變化，要多留意天氣預報來調整穿著，有外出行程也要隨時考慮雨備。