明返鄉恐下雷雨　過年2波水氣濕全台探10℃！僅這2天好天氣

▲年假期間水氣多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（27日）表示，周五晚間至周六上半天各地雨勢明顯，甚至不排除伴隨打雷、閃電的現象，返鄉要注意路況；大致上除夕到初一會有一些空檔出現，預計初一晚上到初四，各地都將有下雨的機會。

彭啟明在臉書說，今天將是這兩周最溫暖舒適的一天，年節前的大掃除，今天是最合適的時機，務必要珍惜，類似天氣會持續到周五上半天。

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彭啟明指出，周五下半天開始，南方低壓雲系北上，各地雲量逐漸轉多，除了北部、東半部原本雲量就偏多外，西半部由南往北陸續轉陰有陣雨天氣；配合鋒面通過，周五晚間至周六上半天各地雨勢明顯，尤其南部、東南部要留意短時較大雨勢發生，甚至不排除伴隨打雷、閃電的現象，返鄉或出遊要留意路況及天氣變化。

▼今台灣上空水氣減少。（圖／氣象局）

彭啟明分析，南方低壓及鋒面通過後，周六是冷空氣接近的時候，各地也將逐步轉乾，但預期將快速降溫，這波最低溫時間點會落在周日晚間到下周一清晨，白天高溫大致只有17-20度，夜間低溫也將下滑至約12-15度，降雨區域縮減至北部、東半部及中南部山區，氣溫全天偏低，中北部空曠地區更可能有10-12度低溫發生。

彭啟明表示，預期這波的冷空氣，從小年夜到除夕甚至延續到初一的清晨，冷的感受上和這周相比會突然覺得冷很多，有機會達到冷氣團標準，也就是14度以下，這對許多人就相當有感，務必要有所準備；尤其是北部、東北部迎風面較為偏濕冷，中南部相對穩定晴朗，不過仍要留意早晚的低溫。

彭啟明說，大致上除夕到初一會有一些空檔出現，雖然相對較冷，但下雨會少一些，很適合外出走春，但要注意保暖。

彭啟明提醒，不過，新的一波鋒面雲系將再度建立，預計初一晚上到初四，鋒面將配合從中國南方移出的雲雨帶，持續往台灣接近，各地都將有下雨的機會，主要是以中部以北為主，中南部也有機會，北部、東半部都將會是陰沉有陣雨的天氣，越往北部越明顯，會是相當不穩定的天氣，很類似前幾天每天都下雨的時期。

彭啟明指出，這波預期要到初五或到初六，也就年節最後兩天，雲系才會東移，轉為偏東北風的天氣，降雨才會趨緩。