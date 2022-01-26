台北80處足跡一次看！5確診者13天趴趴走　市府匡列千人大爆量

記者柯振中／綜合報導

北市府26日召開防疫記者會，會議上公布多名確診者足跡，包含市內確診個案，以及外縣市個案等共5人的足跡，從11日開始到24日為止，一共遍布80處，包含交通樞紐台北車站、捷運站等處。副市長黃珊珊也呼籲，由於足跡眾多、需要消化，若民眾發現有重疊、感到有疑慮，可以自行快篩，或到院公費採檢。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）



北市府26日公布了案18,518（身分為雜誌社編輯）、案18,521（身分為礁溪長榮酒店實習生）、案18,589（身分為礁溪長榮實習生友人）、案18,590（身分為幼兒園老師）、案18,611（身分為礁溪長榮實習生友人）等5名確診者的足跡。

黃珊珊表示，由於足跡繁多，還需要消化，目前還在匡列，若市民朋友發現足跡曾經重疊，感到有疑慮，可以買快篩劑來檢驗，或是到院公費採檢。

其中案18,518雜誌社編輯足跡廣泛14日曾接觸過案18,375（身分為北部房仲），從11日開始，至20日為止，足跡包含北部49處，涵蓋範圍十分廣泛。黃珊珊說明，這名編輯早就有症狀，不過看醫生被診斷「可能是胃食道逆流」，因此多次就醫，卻都沒採檢，直到確診時相隔已超過10天、涵蓋多個行政區，目前初步匡列100多人，後續匡列的數量將非常多。

▼案18518雜誌社編輯足跡遍布北部49處，早有症狀卻被診斷「可能是胃食道逆流」，因此沒採檢。點圖可放大。（圖／台北市政府）



案18,521礁溪長榮實習生足跡也不少，從17日開始算，17日、19日、22日3度搭乘火車，從桃園車站前往台北車站，加起來共有15處足跡，包含捷運中山站至台北站、鷹流東京醬油拉麵蘭丸中山店、全聯福利中心Pxmart文山福興店等處。

▼案18521曾3度從桃園車站搭火車到台北。點圖可放大。（圖／台北市政府）



至於案18,589、案18,611實習生朋友，則是確診實習生延伸至北市的個案，這2起案例22日至24日之間有5處足跡，包含兩度進入Touch撞球飛鏢運動館、S-DARTS TAIWAN 飛鏢專賣店，以及89 LOOP Sports Bar美式餐酒館等處。

▼案18589、案18611足跡共5處，包含飛鏢運動館、飛鏢專賣店及餐酒館。點圖可放大。（圖／台北市政府）



案18,590為北部幼兒園教師，足跡共有11處，包含捷運藍線「後山埤到國父紀念館」、捷運藍線「忠孝敦化到後山埤」、捷運綠線「台北小巨蛋到松山」等處。26日公布的確診者足跡遍布北市多區共80處，包含多個交通樞紐、熱門店家等。

▼案18590為幼兒園教師，曾多次搭乘捷運，包含熱門交通樞紐。點圖可放大。（圖／台北市政府）



為此，黃珊珊也在臉書上點名981位民眾，因為這些人曾與確診者足跡重疊，收到簡訊後2天內儘速前往北市聯醫的五大院區，或關渡醫院、萬芳醫院採檢，到院後出示簡訊、健保卡、身分證件等，繳納掛號費及健保部分負擔報到採檢。黃珊珊提到，其中關渡醫院的報到時間是上午8點30分至11點，其餘醫院則是上午8點至11點30分。

▲▼黃珊珊呼籲981位市民，收到簡訊儘速採檢。（圖／翻攝臉書／黃珊珊）



▲黃珊珊說，去過這6處的258位民眾，暫時勿外出，等候採檢、後送居家隔離旅館。（圖／翻攝臉書／黃珊珊）



此外，黃珊珊特別點出，22日曾前往「馨洹音樂技藝短期補習班」、「蔡佩芳國際髮型沙龍」，22日至23日間曾前往「Touch撞球飛鏢運動館」、24日曾前往「S_DARTS_TAIWAN飛鏢專賣店」、「鍋in百元風味火鍋」、「89_LOOP_Sports_Bar美式餐酒館」等6處的258位民眾，接到通知後「暫時待在家中勿外出」，等候專人聯繫、確認個人資料，再安排採檢與後送居家隔離旅館。

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