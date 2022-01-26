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日本調查「面對Omicron」　2劑疫苗保護力降至51.7%

▲▼日本疫情,Omicron疫情,日本Omicron疫情。（圖／路透）

▲日本調查面對Omicron變異株，2劑疫苗保護力降至51.7%。（圖／路透）

中央社東京26日綜合外電報導

日本研究團隊調查，跟2021年7月到9月流行的Delta變異株相比，兩劑疫苗保護力面對今年1月流行的Omicron變異株降至51.7%，主因可能跟Omicron及疫苗接種已過一段時間有關。

日本產經新聞報導，日本長崎大學等組成的研究團隊今天公布一項調查結果，初估接種兩劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗民眾在本月的預防發病效果約51.7%，較2021年7月到9月時的88.7%來得低。

研究團隊研判疫苗保護力降低可能跟日本現在流行的病毒株已大量置換為Omicron變異株，及接種第2劑疫苗至今已過了一段時間有關。

舉行記者會的長崎大學教授森本浩之輔說，雖然即使在Omicron變異株流行期間，也能期待疫苗仍具一定保護力，但跟去年Delta變異株流行期間及疫苗剛接種後相比來得降低。

森本說：「即使已經接種疫苗，希望大家仍不能輕忽，必須持續做好防疫對策。」

這項調查是在Omicron變異株流行的今年1月1日到21日間進行，研究團隊挑選東京都及愛知縣等都會區的5所醫療機構作為調查對象，針對疑似染疫的16歲到64歲417位民眾基於疫苗接種史等進行分析，研判其中116位陽性患者幾乎都感染Omicron變異株。

研究團隊調查結果顯示，相較於未接種疫苗者，曾接種兩劑輝瑞（Pfizer）/BioNTech或莫德納（Moderna）疫苗的民眾，預防發病效果約51.7%；跟研究團隊用相同方式在Delta變異株流行期間調查得到的88.7%保護力相比，這次降低了37個百分點。

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