澎湖七美一男子疑中風　直升機緊急後送

記者陳洋／澎湖報導

一家住澎湖七美的陳姓男子，傍晚因身體不適，被家人送到衛生所就醫，醫師診斷可能中風，趕緊通報駐紮澎湖的後送直升機起飛，前後花了一個半鐘頭，順利將男子送到馬公就醫。

78歲的陳姓男子被島上衛生所診斷疑似中風後，礙於島上設備無法救治，只能趕緊通報衛生局，啟動直升機救援機制，由凌天航空直升機從馬公機場起飛，快速飛往七美載送病患，直升機從下午5點55分起飛，6點11分抵達七美，6點36分回到澎湖機場，轉由救護車送醫。

▲78歲的陳姓男子被診斷疑似中風後，趕緊通報衛生局，啟動直升機救援機制 。（圖／記者陳洋翻攝）

凌天航空馬公站說，澎湖的冬季氣候，常有輕度颱風等級的風速，所以能花一個多小時完成七美和馬公來回，已經算很快了，而這名患者因為疑似中風，需要打血酸溶解劑，黃金搶救時間在三小時內，所幸他們順利完成任務。

▲凌天航空直升機直接派駐在馬公，縮短了後送時間，也增加了搶救成功的機會。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖的離島居民，平時生病都由島上衛生所負責醫療，若超出一般疾病範圍，則需轉送馬公或台灣，天氣好時由船舶接送，但昨天這種疑似中風的病患，搶救的黃金時間短，也禁不起海上顛簸，所幸有了直升機直接派駐在馬公，縮短了後送時間，也增加了搶救成功的機會。