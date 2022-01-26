確診者足跡1／23到高雄特力屋　近200名員工全快篩

▲高雄特力屋左營店。（圖／翻攝Google Maps）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣Omicron持續延燒，今26日高雄市政府也公布新增12例確診個案，且另列出多處確診者足跡，包括市場、餐廳與賣場等，其中1／23有確診者前往高雄HOLA左營店，與特力屋民族店，對此業者表示收到衛生局通知後，隨即停業清消，近200名員工立刻進行快篩，目前未有陽性案例。

高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，中央公布高雄港新增12例確診個案，其中1例居住地在外縣市，因此高雄有11例個案。今天公布案例的8例屬於已匡列確診者的同住密切接觸者，其他3例為職場接觸者，主要都還是在高雄港高接觸風險場域裡發生。

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今也公布的確診者足跡，包含有旗后觀光市場、天水玥秘境鍋物殿、中華郵政高雄佛公郵局、高雄銀行草衙分行、曜專賣壽司、學仁電腦文理短期補習班、小北百貨高雄華夏殿、寶雅高雄美術東店、八方雲集旗津中洲店、賴桑壽司屋高雄美術館店、義享天地、HOLA左營店、特力屋左營店等。

HOLA與特力屋表示，昨晚收到當地衛生局通知後，即於晚間6：30提前結束營業並進行清消，該門市店員也進行全數篩檢，HOLA共有53位、特力屋共有123位員工均接受快篩，截至目前未有篩檢結果呈現陽性反應。