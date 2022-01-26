確診雜誌編輯13天跑10間百貨　3大商圈全踩點，2間商場停業

▲雜誌編輯確診，13天內跑遍信義商圈。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／台北報導

從昨起LV、PRADA活動出現本身為雜誌編輯的案18518確診者，今26日北市公布從1／11至1／23的詳細足跡，在13天內該案跑遍台北各大百貨跟商圈，共有10間百貨的進出紀錄，橫跨信義、西門與南西3大商圈，多數百貨已進行清消作業。

案18518本身為雜誌編輯，適逢農曆年前夕，出席不少活動與記者會與友人聚餐，信義區包括微風南山、微風信義、台北101購物中心、新光三越信義新天地A9、A11、ATT4FUN；西門商圈則至遠百寶慶店，南西商圈則有新光三越南西三館、誠品南西，另外也去了Citylink松山車站的朱記與路易莎咖啡。

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新光三越信義新天地表示，在昨收到相關通知時已於閉店後進行清消作業，且近期因疫情擴大，信義新天地4館也維持2天一次大清消的規格處理；ATT則表示，昨晚收到衛生局通知已在閉店後針對兩層樓進行清消；台北101購物中心則宣布1／26停業一天進行清消作業。微風回應收到相關通知時已於閉店後進行清消作業，目前是頻率為一週一次大型清消。

遠百寶慶則回覆，1／25晚間台北市衛生單位通報確診者足跡，B1樓層隨即於20：30提前結束營業，並進行清消，小吃街員工及清潔人員進行篩檢，清消後B1樓層將靜置24小時，故B1暫停營業一日，在1／27重新營業。

新光三越南西與誠品南西也在1／13出現該名確診者足跡，誠品南西更僅待了「一分鐘」，新光三越南西表示，其確診足跡為兩週以前之個案，南西店皆有維持例行性清消，2週以來南西三館已做三次大清消，目前正常營業。誠品說明上一次大型清消為1／18，且每日皆會加強館內例行防疫消毒，也固定安排全館大型清消，目前為正常營業。

Citylink松山一號店則於昨晚清消，並於今日停業一天，確診者到的兩間店包括朱記與路易莎，則停業3天，路易莎表示每日打烊皆有進行清消，1／25接獲北市衛生局通知後，1／26起暫停營業3天並再進行門市清消，另1／23當日值班同事皆已進行快篩檢測，目前皆呈陰性。