防疫物資盤點！莫德納、BNT今年購買逾千萬劑　快篩800萬劑備戰

▲盤點各項防疫物資，指揮中心指揮官陳時中表示，藥物及疫苗都會陸續到貨。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／台北報導

為迎戰新冠肺炎，國內各項防疫物資也必須整備齊全。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）在疫情記者會上盤點，包括疫苗、N95口罩及快篩試劑現有及未來儲備的量能，並強調藥物、疫苗等都會持續到貨，相關的購買談判有最新進度也會向大家報告。

本土、境外都持續有新增的情況下，防疫物資的備戰顯得更為重要。陳時中今一一盤點各類物資，包括徵用快篩，他說明，準備約800萬劑的共同契約，在春節這段時間也會準備50萬以供應使用，檢測試劑不斷有儲備，有直接購買可馬上供應的量；N95口罩則傳出有不足的情況，但陳時中澄清，「很夠」，且都是使用國內生產、經過FDA認證，品質優良。

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另外，個人防護裝備(Personal Protective Equipment, PPE)同樣也足夠。陳時中表示，疫苗方面，BNT這兩天還有一批會到，加上上一批約略有300萬劑已完成封緘檢驗，莫德納昨天有151.21萬劑抵台，下個月也會再進來，今年疫苗各購買2000萬及1500萬劑，至於與BNT相關談判，若有完成的部分會再向大家說明。

新冠口服藥部分，輝瑞口服藥Paxlovid已經通過專案輸入申請，第一批先簽訂2萬人份合約，陳時中也透露，最快3月前即可抵台；而指揮中心去年11月與默沙東簽約採購1萬人份新冠口服藥物「莫納皮拉韋」，首批2,016人份療程已於24日清晨運抵台。