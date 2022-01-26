快訊／北市中國科大2學生確診　近千名師生工友將篩檢

▲位於北市文山區的中國科技大學有兩名學生確診。（圖／中國科大提供）

記者許敏溶／台北報導

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店發生群聚案，傳出有兩位確診者是北市某科大學生，《ETtoday新聞雲》今（26日）查證為中國科技大學學生，中國科大校方證實有此事，並指昨天接獲通知，有兩名學生確診，由於兩人在本月12、15日曾到校，校方緊急開會，初步提供827名學生、17名老師及2名工友與警衛名單，因師生已放寒假，故請師生就近前往各縣市衛生單位進行篩檢，不會集中到學校採檢。

中國科大副校長張偉斌表示，據校方獲得資訊，這兩名確診學生為同班同學，曾到宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店進行實習，後來各自返回宜蘭、花蓮，因為不舒服而前往篩檢而確診，但學生發病日為本月20日，23日住院，距離兩位學生12日、15日到校時間已相隔一段時間。

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▼位於北市文山區的中國科技大學，傳出有兩名學生確診。（圖／中國科大提供）

不過，張偉斌指出，校方昨天接獲通知後馬上開會，並進行清消及提供相關名單，當時因為快期末考，兩位確診學生活動範圍較小，主要接觸核心師生約160、170人，但校方最後初步提供827名學生、17名老師及2名工友與警衛名單。

至於是否請上述匡列師生返校集中篩檢，張偉斌指出，考量師生都已經放寒假，若要求這些師生再回學校篩檢反而增加傳播風險，故請這些師生就近前往相關單位篩檢。