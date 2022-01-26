確診18533、18561個案足跡重疊　台南新化年貨大街停辦

▲台南市長黃偉哲表示，案18533、18561曾經到過新化年貨大街，經果菜市場及經發局多方討論後，為避免感染鍊擴大，市府決定停辦新化年貨大街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲表示，市府要求農業局落實防疫作為，以提供民眾一個安全購物環境，關於案18533、18561曾經到過新化年貨大街，經果菜市場及經發局多方討論後，為避免感染鍊擴大，市府決定停辦新化年貨大街，他呼籲民眾要多加小心，若有不適症狀，呼籲在家進行自主健康監測，非常狀況，請大家以防疫為重。





農業局表示，批發市場為提供民眾採買蔬果、禽畜、水產、花卉及日常民生物資之重要營業場所，台南市農產運銷公司及台南市綜合農產品批發市場2間果菜批發市場，因應國內疫情升溫，已要求各攤商落實防疫措施。





批發市場工作人員，皆已完整接種疫苗（二劑以上），並定期檢測人員健康狀況，以確保本市農產交易進行，並加強辦理市場出入口人流管制、入場實行實聯制、體溫量測、全程配戴戴口罩等措施。市場也會定期執行場域全面環境消毒工作，如有確定病例，遵循相關應變措施，加強人員採檢及隔離或健康監測、加強清消及降載容留人數至75％。





黃偉哲市長26日上午前往安南區果菜市場視察，相關防疫措施都有執行，落實實聯制及加強預防及應變。農業局將持續督導2間批發市場落實防疫工作，降低疫情於市場之發生機率以及傳播風險，確保台南市農產品供銷穩定。



另，新化區公所25日接獲台南市衛生局通知，案18533確診者足跡23日曾到過新化年貨大街，區公所獲報第一時間全面環境清消，26、27兩天暫停營業，但在地居民和攤商建議應以防疫為重，經區公所和經發局多方徵詢，新化區公所26日宣布新化年貨大街26日起停辦。





新化年貨大街23日正式開幕，原訂持續至28日。新化區長吳金喜說明，年貨大街緊鄰傳統市場及居民住家，難以全面管控人流總量，決定「防疫優先、禦敵從嚴」，宣布取消年貨大街後續活動。



新化區公所表示，活動後續辦理攤商清潔費及兌換券退費等相關事宜，區公所將另行通知，如有疑問請洽新化區公所民政及人文課葉課長06-5905009*201。