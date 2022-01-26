快訊／內用隔板沒有效？　柯文哲：我還是主張疫苗護照早點上線

記者蔡文鈴／台北報導

台北市今（26）日新增3例確診個案，其中有確診個案於某麵館染疫，遭疑恐有交叉感染。對此，台北市長柯文哲下午召開疫情記者會表示，他還是主張疫苗護照早點上線，因為隔板也不是那麼有效。

柯文哲表示，發現有感染也不是坐隔壁桌，有些是坐旁邊，所以還是打疫苗比較不會感染，「實務上看隔板也不是那麼有效」，有些感染也沒有隔壁桌啊，覺得中央疫苗護照早點上線。

針對麵館出現交叉感染，副市長黃珊珊也表示，確診者唯一關聯是一起用過餐，疫調人員還再研判狀況，不排除是環境 是否有接觸，還要看疫調目前只能判斷有接觸，餐廳的個案皆比照西堤案例處理，擴大採檢。

關於內用相關規定，指揮中心指揮官陳時中表示，不會因為什麼場合或地點出現群聚，就把這個產業整個關掉，至於隔板與梅花座的部分是「不反對，但也不強制。」

指揮中心今公布國內新增46例本土病例，當中與高雄港、桃園遠雄自貿區相關都超過10例，另新北亞東醫院、宜蘭礁溪旅館、台北圓山房仲相關個案各增加零星個案，桃園還有不明感染源；今另增加例46境外移入，確診個案無人死亡。

▼台北市長柯文哲北市疫情記者會。（圖／記者袁茵攝）



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