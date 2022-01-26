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台南新增確診個案18561　黃偉哲籲請民眾確實做到實聯制否則裁罰

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲26日下午指出，台南市新增1例60多歲善化區男子，COVID-19本土個案18561，係台南市25日公布案18533之丈夫；該案於1月24日抗原快篩呈現陰性，然1月25日開始出現喉嚨不適症狀，後因案18533確診，被安排至醫院採檢後亦確診。

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，案18561曾於1月22日至24日間前往善化市場、新化區東林蝦仁飯、新化年貨大街、全聯善化中正店、安定區王家麵店、善化區胡厝里商店等地，相關涉足地點皆已完成清消。另，新北40多歲男性個案18612曾於1月22日、23日前往善化區，該案1月25日出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，於26日確診。

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖局長指出，18533跟18561等於是一個共同體，因為他們住在一起是夫妻，往外擴出去的第二層篩檢就已經是陰性的，所以目前評估在社區的風險，原則上是在控制中沒有擴大的風險疑慮。黃偉哲指出，社區是第三層、第四層以後，那現在目前為止，第二層是陰性，所以說看起來還沒有突破，但是我們也會密切觀測、觀察。

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，對於未落實實聯制者要開罰，那在先前一波疫情當中沒有落實實聯制開罰的案例有310件，這一波的疫情才剛剛開始第3天，目前為止市府都有在嚴密地追查，還沒有發現有違規的，新化年貨大街有發現不戴口罩邊走邊吃的，這是有即時開罰。衛生局長許以霖指出，實聯制開罰不是說大家喊喊就罰了，一定要公部門去看到事實，要舉發，然後要送進來，要查證，勿枉勿縱，不是每個人都要罰，最重要是要民眾守法，而不是要開罰當目的，所以市府的稽查一直在進行中，所以希望市民朋友要非常地謹守這個實聯制的規定，才可以在有發生確診者的時候，可以迅速匡列到你，迅速通知你。

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖說，有的人說，那我就不要實聯制，就不會被匡列，這樣的想法是非常地不智，你能夠做實聯制，在有疫情的時候能夠被匡列，其實就是保護你，為了怕被匡列而不要實聯制，第一個一定會開罰，第二件事情，對自己的健康、對家人的健康，甚至對整個社會的防疫是非常嚴重的一個影響。

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，希望市民及返鄉的朋友們，除了戴好口罩、勤洗手、保持社交距離之外，務必要確實做到實聯制，若實聯制做得不實，進行疫調及追蹤傳染鏈就很困難，所以為了守護市民的健康，台南市將以最嚴格的手段來落實防疫措施。另外，南市府新採購的15000劑家用快篩也已到貨，歡迎返鄉的朋友多加利用。

▲台南市長黃偉哲呼籲民眾一定要落實實聯制，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，及施打疫苗保護自己及家人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，統計至25日已接種306萬3502劑次，第1劑涵蓋率78.7％、第2劑70.6％、追加劑涵蓋率15.0％、劑次涵蓋率164.3％。

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