雅典市中心爆炸！多棟建物嚴重毀損1傷　震碎窗戶滿地殘骸

▲當地26日清晨6時45分左右，一棟正在翻修的辦公大樓爆炸起火。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

希臘首都雅典市區26日一棟6層樓高的建築物爆炸起火，多棟建築物嚴重毀損，猛烈衝擊力道震碎窗戶，殘骸散落滿地。整起事件造成一名78歲男子受傷，傷勢嚴重。爆炸原因正在釐清當中。

綜合路透等外媒報導，事發於當地26日清晨6時45分左右，雅典奧林匹亞宙斯神廟附近一條主要道路上正在翻修的辦公大樓突然爆炸，引發火災。周邊多個商家店面毀壞，就連距離爆炸地點200公尺以外的建築物都受到波及。

消防單位獲報後派員趕往現場，並在黎明時分強行進入受到波及的店家中，救出多名受困者。國家緊急醫療救護中心負責人Giorgos Mathiopoulos表示，事發後，一名燒傷患者被緊急送往醫院；另有消息指出，該名傷者是高齡78歲的男子，傷勢相當嚴重，但並無生命危險。

爆炸原因正在釐清當中。負責處理爆裂物的技術員已抵達現場，調查事發地點是否有被安裝爆裂裝置。

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