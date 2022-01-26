　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本自衛隊赴東加救災「4人染疫」　救援全面喊卡！36人留澳隔離

▲▼日本自衛隊赴東加救災「4人染疫」　救援全面喊卡。（圖／防衛省統合幕僚監部）

▲日本自衛隊赴東加執行救援活動，卻傳出染疫消息，目前暫停一切救災行動。（圖／防衛省統合幕僚監部）

記者王佩翊／綜合報導

東加群島附近海底火山噴發，引發嚴重災情，各國也紛紛派出人力前往救援，同時提供物資。然而日本派出的航空自衛隊員卻傳出有4人確診，目前日方已經全面暫停救援行動，連同另外36名密切接觸者一同在澳洲的住宿設施隔離，接下來則會進行疫調，以釐清感染路徑。不僅如此，澳洲軍艦25日也傳出船上有23人染疫。

根據《共同社》報導，日本防衛省統合幕僚監部25日宣布，有4名前往東加協助國際緊急救援行動的航空自衛隊員感染新冠病毒，年齡分別在20歲至40多歲，目前已經連同另外36名被匡列為密切接觸者的隊員一同到澳洲隔離。

▲▼日本自衛隊赴東加救災「4人染疫」　救援全面喊卡。（圖／防衛省統合幕僚監部）

▲▼日本航空自衛隊派出2架C-130運輸機前往東加進行救援。（圖／防衛省統合幕僚監部）

▲▼日本自衛隊赴東加救災「4人染疫」　救援全面喊卡。（圖／防衛省統合幕僚監部）

防衛省表示，這4人20日從愛知縣小牧基地出發，分別搭乘2架C-130運輸機離開日本，21日至22日抵達澳洲安伯利空軍基地，同時於22日、24日執行空運物資的任務，將飲用水運往東加的富阿阿莫圖國際機場。

確診的其中一名30多歲隊員24日確診新冠肺炎，C-130運輸機上的另外3人則在25日出現喉嚨痛與發燒症狀，經檢驗結果呈陽性。根據防衛省指出，所有自衛隊員在出發前以及入境澳洲前都已經接受PCR檢測，當時結果皆呈陰性。日方目前已經全面暫停救援行動，並進行隔離。

▲▼澳洲皇家海軍軍艦「阿德萊德號」22日載滿了急救物資，出發前往東加，不料卻在路上傳出有23宗確診的案例。（圖／路透）

▲澳洲皇家海軍軍艦「阿德萊德號」22日出發前往東加，不料卻在路上傳出有23宗確診的案例。（圖／路透）

除了日本自衛隊外，參與東加救援行動的澳洲也傳出士兵染疫。澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）25日證實，載有工程設備、食水等急救物資的皇家海軍軍艦「阿德萊德號」（HMAS Adelaide），22日從布里斯班出發後，於25日發現有23人染疫。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
蔡頭肝癌病逝！　好友白冰冰才電話打氣：有忙一定幫
快訊／台南Josh「6點聲明」　首度回應家暴
快訊／蔡頭肝癌末期　驚傳離世　
今本土+46！醫見1幕嘆：北台灣恐爆「層出不窮不明感染源」
3大張足跡遍布中山、信義區！　「時尚達人」頻跑趴逛街
獨／納豆腦出血開刀5節目全面停工　經紀人曝「開工時間表」
北市房仲案進入第3波傳染　黃珊珊：現在不知道誰是源頭
快訊／孫安佐在美涉製槍　判決結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

F-35C墜入南海！CNN：怕被中國搶先　美國海軍緊急展開打撈

日本自衛隊赴東加救災「4人染疫」　救援全面喊卡！36人留澳隔離

雅典市中心爆炸！多棟建物嚴重毀損1傷　震碎窗戶滿地殘骸

中鏢新冠肺炎男在家隔離「又中了」　樂透獨得3千萬首獎變富翁！

內外夾攻2頭燒！烏克蘭示威者衝國會大廈　議員湧地下道緊急疏散

18歲正妹「沒手腳」！拍美妝教學片爆紅　化妝過程震撼42萬人

700紙箱沿路掉！貨車高速公路「尾門彈開」　濕紙巾狂撒100公尺

全裸「釜山行」列車！　變態男帳號被揪「野外露出圖輯」韓網炸鍋

南韓總統候選人尹錫悅發表外交國防政見！推動南韓加入「QUAD」

俄國增兵烏克蘭邊境「美國將開戰？」　內行揭1關鍵搖頭：被出賣了

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

「年後1坪要漲4萬」她怒被當盤子　轉找換約客...結果竟相同

F-35C墜入南海！CNN：怕被中國搶先　美國海軍緊急展開打撈

日本自衛隊赴東加救災「4人染疫」　救援全面喊卡！36人留澳隔離

雅典市中心爆炸！多棟建物嚴重毀損1傷　震碎窗戶滿地殘骸

中鏢新冠肺炎男在家隔離「又中了」　樂透獨得3千萬首獎變富翁！

內外夾攻2頭燒！烏克蘭示威者衝國會大廈　議員湧地下道緊急疏散

18歲正妹「沒手腳」！拍美妝教學片爆紅　化妝過程震撼42萬人

700紙箱沿路掉！貨車高速公路「尾門彈開」　濕紙巾狂撒100公尺

全裸「釜山行」列車！　變態男帳號被揪「野外露出圖輯」韓網炸鍋

南韓總統候選人尹錫悅發表外交國防政見！推動南韓加入「QUAD」

俄國增兵烏克蘭邊境「美國將開戰？」　內行揭1關鍵搖頭：被出賣了

BMW 8系列小改款亮相！新增5款車色、可發光鼻孔更吸睛

差點摔爆房東電視！黑貓被罵不乖狂喊「沒有」　媽氣炸：牠真的有

吃到一半上廁所…馬桶垃圾夾「震驚5字」代誌大條　網笑：美味秘訣

民進黨20立委在「四項公投」一戰建功　蔡英文大動作頒獎表揚

一分鐘教你如何在歡歌APP成為K歌音效達人

屏東阿北寒夜出現屏東空軍機場前　員警據愛心手環助團圓

2021歡歌年度盛典火力全開　多重豪禮發不停

火烤兩吃好滿足！高CP值「百元鍋物」　還有爆米花、冰淇淋吃到飽

蔡頭肝癌病逝！沉默器官「5症狀曝光」　轉移3器官恐已晚期

半導體設備商機旺　從科技ETF找買點

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

即／轉彎！立官員提議改名「台灣人民代表處」

她蹲舉167kg瞬間斷臂影片曝　骨頭險刺穿

WHO：下個變異株傳染力比Omicron還強

窄巷遇流浪狗　7歲女童被毀容碎屍

烏克蘭台灣危機夾殺　拜登生死交戰

她懷胎9月孕肚「竟是向前凸」大到像冬瓜

2021全球廉潔指數台灣贏過美國　中國全球第66

輝瑞BNT研發「專攻Omicron」疫苗　展開臨床試驗

正妹拍抖音影片　發現男友偷吃閨蜜

女模床戰「屁股爆開」男友崩潰找別人

俄出動「6000兵力、60戰機」克里米亞半島軍演

研究：輝瑞加強劑抗Omicron效力可撐4個月

艾爾頓強確診！　打完3劑突破性感染

投資人等待Fed會議結果　美股震盪收低、台積電ADR跌近3%

更多熱門

相關新聞

時尚達人頻跑趴逛街　「3大張足跡圖」遍布中山、信義區百貨商圈

時尚達人頻跑趴逛街　「3大張足跡圖」遍布中山、信義區百貨商圈

台北市士林區一家三口（案18375、案18396、案18441）確診，進而造成案18375的新北市友人（案18397）、新北市雜誌編輯（案18518）、松山區點點幼兒園老師（案18590）染疫。台北市衛生局26日公布案18518足跡，整整3大張足跡，其中包括信義區各家百貨公司。

吃麵確診！點點幼兒園老師染疫　北市居隔121人、擴大採檢233人

吃麵確診！點點幼兒園老師染疫　北市居隔121人、擴大採檢233人

快訊／北市房仲案進入第3波傳染　黃珊珊：現在不知道誰是源頭

快訊／北市房仲案進入第3波傳染　黃珊珊：現在不知道誰是源頭

中鏢新冠在家隔離　男隔天又中3千萬

中鏢新冠在家隔離　男隔天又中3千萬

長榮鳳凰17人聚餐！北市2確診者足跡曝

長榮鳳凰17人聚餐！北市2確診者足跡曝

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19東加航空自衛隊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土暴增46例、境外增46例

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／全聯開出1張千萬發票

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面