日本自衛隊赴東加救災「4人染疫」　救援全面喊卡！36人留澳隔離

▲日本自衛隊赴東加執行救援活動，卻傳出染疫消息，目前暫停一切救災行動。（圖／防衛省統合幕僚監部）



記者王佩翊／綜合報導

東加群島附近海底火山噴發，引發嚴重災情，各國也紛紛派出人力前往救援，同時提供物資。然而日本派出的航空自衛隊員卻傳出有4人確診，目前日方已經全面暫停救援行動，連同另外36名密切接觸者一同在澳洲的住宿設施隔離，接下來則會進行疫調，以釐清感染路徑。不僅如此，澳洲軍艦25日也傳出船上有23人染疫。

根據《共同社》報導，日本防衛省統合幕僚監部25日宣布，有4名前往東加協助國際緊急救援行動的航空自衛隊員感染新冠病毒，年齡分別在20歲至40多歲，目前已經連同另外36名被匡列為密切接觸者的隊員一同到澳洲隔離。

▲▼日本航空自衛隊派出2架C-130運輸機前往東加進行救援。（圖／防衛省統合幕僚監部）



防衛省表示，這4人20日從愛知縣小牧基地出發，分別搭乘2架C-130運輸機離開日本，21日至22日抵達澳洲安伯利空軍基地，同時於22日、24日執行空運物資的任務，將飲用水運往東加的富阿阿莫圖國際機場。

確診的其中一名30多歲隊員24日確診新冠肺炎，C-130運輸機上的另外3人則在25日出現喉嚨痛與發燒症狀，經檢驗結果呈陽性。根據防衛省指出，所有自衛隊員在出發前以及入境澳洲前都已經接受PCR檢測，當時結果皆呈陰性。日方目前已經全面暫停救援行動，並進行隔離。

▲澳洲皇家海軍軍艦「阿德萊德號」22日出發前往東加，不料卻在路上傳出有23宗確診的案例。（圖／路透）



除了日本自衛隊外，參與東加救援行動的澳洲也傳出士兵染疫。澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）25日證實，載有工程設備、食水等急救物資的皇家海軍軍艦「阿德萊德號」（HMAS Adelaide），22日從布里斯班出發後，於25日發現有23人染疫。

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