看電影燈突全亮「發現確診者」　藏壽司客人吃一半被清場：毛毛的

▲新竹巨城今日收到通報，有確診者曾到訪吃壽司 ，晚間緊急宣布閉店清消。（資料圖／巨城提供）

記者柯沛辰／綜合報導

遠東SOGO百貨新竹店16日晚間傳出有確診者足跡，7點緊急閉店清消，藏壽司新竹巨城店也公告暫停營業3天。有顧客在網路上抱怨，他吃壽司到一半被通知「緊急清場」，因為店內有確診者足跡，讓他只能無奈買單走人。另外，也有人指出，本來在巨城看電影，但開演沒多久就被工作人員請離，「工作人員說發現確診者」。

一名男顧客在臉書無奈直呼「衰死」，稱當時他吃壽司吃到一半，店家突然接獲通報「有確診者足跡」，隨即將店內緊急清場，也把他請了出去，讓他「心裡毛毛的」。

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另一名男網友則在臉書社團「新竹爆料公社」發文指出，剛剛在巨城準備看晚間6點40分上映的《驚聲尖叫》，結果剛進場坐下沒多久，「突然燈全亮，工作人員說發現確診者，補了兩張免費電影要我們離開。」

▲男網友剛坐下看電影，不料燈突然全亮，還被工作人員告知「發現確診者」。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

在地網友看完紛紛留言，「真的驚聲尖叫了」、「這比驚聲尖叫可怕100倍吧」、「原本七點的電影，剛剛也是被通知有確診者，要停止營業」、「要是被匡列，就要隔離了」、「巨城也淪陷」、「燒到了 2樓藏壽司有確診足跡，看來竹北遠百也中招了，要慢慢公布自主管理了」、「最近還是少往公共場所去比較好」。

新竹市政府說明，稍早收到新竹縣政府通報，經疫調顯示，案17932曾於1月11日晚間到新竹巨城購物中心藏壽司用餐。該確診者為新竹縣某科技大學女學生，11日晚間7至9時許至巨城購物中心的藏壽司用餐，所以立即啟動應變措施，通知業者緊急清消。

SOGO百貨新竹店晚間公告，17日也暫停營業一天，直到18日（二）才會恢復營運。藏壽司新竹巨城店也公告，因應百貨消毒作業，藏壽司新竹巨城店即日起至18日（二）暫停營業3天，直到19日（三）才恢復正常營運。

▼有顧客吃到一半被「緊急清場」，原因是「有確診者足跡」。（圖／翻攝自網友臉書）

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