本土連環爆「吃到飽卻客滿？」　內行分析2心態：怕什麼

▲網友訂位時，得知餐廳已經客滿。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情再起，昨天狂炸82例本土病例，今天再增52例。就有網友發文表示，他心想著大家應該都不敢內用，所以想去吃到飽餐廳用餐，怎料打電話訂位時，竟已客滿。貼文引發熱烈討論，其中就有不少網友分析2大原因，直言沒什麼好怕。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為啥吃到飽，現在還是訂不到位子」為題發文，提到本土確診數狂爆，應該有很多人不敢出門用餐，所以他就想反其道而行，趁機去吃吃到飽，這樣就不必排隊了；怎料他稍早致電詢問以後，才知道該餐廳28日至30日已經客滿，這是怎麼回事？

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貼文曝光後，底下一票網友認為，很多人應該都是怕之後禁止內用就沒得吃，所以現在要好好把握機會，「再不吃就沒機會吃了」、「快吃不到了」、「再不吃就沒得吃了，快吃」、「如果現在不吃，之後沒機會再吃」、「怕三級吃不到」。

還有網友提到，多數人都已經接種疫苗了，所以當然不會太擔心，「有疫苗啊，怕什麼」、「都打疫苗了，怕屁」、「有防疫保單又打疫苗了」。

此外，還有些網友留言表示，「聽說過年飯店都客滿」、「都快過年了，吃到飽客滿很正常」、「昨天去吃也超多人，根本沒人在怕」、「訂不到+1」、「事實就現在根本沒人在意啊，我家旁邊小吃攤晚上還是爆滿」。