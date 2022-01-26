春節9天「冷→濕→冷」天氣一覽！放假日先迎雨彈再急凍12°C

▲過年期間冷氣團報到，氣溫較低。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

春節期間將有冷氣團報到，小年夜到除夕溫度將大幅下降，北台灣低溫只有12度，初一到初四受到鋒面及華南雲雨區東移影響，中北部、東北部雨勢最明顯，初五到初六鋒面遠離，降雨轉回迎風面為主，此外，初五到初六又會有一波冷氣團南下，溫度將再度下降。

天氣職人吳聖宇表示，今明兩日天氣穩定，溫度上升會比較明顯，北台灣以及花東地區將會回升到23-24度，中部24-26度，南部有機會到27-28度以上，但是夜晚清晨仍會較涼，雲量少的情況下局部空曠地區有輻射冷卻發生的機會，大部分地方低溫在16-18度左右，空曠地區有機會降到14-15度。

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周五由南往北各地的天氣將會逐漸轉趨不穩定，一早從恆春半島往北，嘉義以南、台東、花蓮等地就會陸續開始降雨，下午過後中部地區到北部、東北部也會先後轉為有雨的天氣型態，周六水氣最多，各地都會下雨，其中在南部、東南部累積雨量會比較多。周日、下周一的小年夜及除夕水氣少，天氣趨穩。

▲春節9天水氣較多，降雨機率高。（圖／記者湯興漢攝）

受到東北季風或冷氣團影響，周日到下周一溫度將大幅的下降，小年夜到除夕清晨、除夕夜到初一清晨期間，北台灣空曠地區低溫有機會降到12-14度間，市區則在13-15度間，有機會碰到大陸冷氣團門檻，中部空曠地區應該也會有13-15度的低溫，南部以及花東地區受影響較小，預估低溫應該都還可以在15度或以上。

初一鋒面再度建立，初一晚間到初四將是鋒面配合華南雲雨帶東移的時間，各地有下雨的機會，尤其是中北部、東北部，降雨機會又會更大，雨勢也比較明顯，初五、六鋒面東移，降雨會轉為東北季風型，以迎風面為主，中南部降雨減少，有機會轉為多雲到晴天氣。

而初一白天溫度開始回升，初二到初四受降雨影響，感受偏涼，到了初五、六又會有下一波東北季風或冷氣團影響，氣溫將會再度下降。整體而言，過年期間降雨機率高，溫度則是起伏變化較大。