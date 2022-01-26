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日本單日確診首破「7萬大關」！緊急批准5~11歲公費接種疫苗

▲▼日本疫情、戴口罩。（圖／路透）

▲日本確診數首度突破7萬例，疫情持續失控。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

根據《富士新聞網》統計的最新數據，日本26日新增7萬1148例確診，不但再度創下歷史新高，更首度突破了7萬大關。其中東京都也刷新疫情爆發以來的紀錄，單日新增1萬4086例。大阪則是新增9813例、神奈川4794例、埼玉3890例等。另外，日本當局也決定將全額公費提供5至11歲兒童接種輝瑞疫苗。

東京26日新增1萬4086例確診、2例死亡，其中單日新增確診已經連續2日創下新高。26日的新增確診比前一天高出了1200例，同時比上週同期多出了6700多例，足足增加了1.9倍，疫情仍在持續升溫。

▲▼日本疫情,東京疫情,東京街頭,日本街頭,涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京病床使用率一旦超過50%，將會籲請宣布緊急事態宣言。（圖／達志影像／美聯社）

受到確診數飆高影響，東京都的病床使用率26日已經超過40%，來到42.8%，就快超過先前都政府所設的50%緊急事態宣言標準。另一方面，大阪26日新增9813例確診、3例死亡，其中單日新增首度突破9000例。

厚生勞動省上週緊急授權輝瑞疫苗給5至11歲民眾施打，也就是將該疫苗原有的接種年齡門檻從12歲下修至5歲。厚生勞動省的專門部會26日將此次兒童接種定調為《預防接種法》的臨時接種，確定將以「全額、公費」的方式實施。受惠人數預計有700萬到800萬人，最快3月就可以正式上路。

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