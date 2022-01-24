1400元吃到飽「吃一半被趕」急清消！她氣罵2點　網：還敢吃

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄大立百貨發現確診足跡，昨晚緊急宣布7點閉館清消，就有網友傻眼表示，吃到飽吃一半被迫走人，快氣死了。這番話掀起熱論，有的人理解原po不滿的點，但也有鄉民驚呼，「現在還敢吃？」

由於有確診者在1月10日去過，經衛生局通知，高雄市大立百貨昨晚間7點緊急停業，進行閉館清消。一名網友上PTT發文抱怨，「我在高雄大立吃吃到飽啦，吃到一半，說7點要全面消毒，趕我走啦，快氣死了，吃不到兩小時是怎樣。」

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網友接著怒道，因為她5點開始用餐，吃了快2小時，還被要求付全額，氣得她直球理論，「原本要付1408的，好不容易才打8折。店員說可樂可以直接拿一罐新的走，結果主管在門口叫我不能拿，要喝完，因為玻璃罐廠商要回收的。」

▲高雄大立百貨昨晚緊急宣布停業，進行清消。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，鄉民紛紛回應，「沒把你抓去檢疫所就要偷笑了」、「沒給折價券喔」、「同桌一命」、「還敢吃飯啊」、「唉，大驚小怪的防疫措施」、「吃快1.5小時不錯了」、「至少送個折價券吧」、「今天本來要去大立看電影的，結果跑去台鋁，也是暫停營業，只到下午2點」。

另外，po文釣出當時也在百貨的網友，直呼「我也被趕出來了」、「晚你幾分鐘發，認親18:36被通知」、「靠背！我剛剛去裡面廁所，也被趕」。

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