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順應民意！　台中交通局：中捷藍線設站通盤規劃、優化站位

▲中捷升級防疫措施 全面守護旅客安全。（圖／台中捷運公司提供）

▲台中捷運規劃，優化站位及路線安排。（資料照／台中捷運公司提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

台中捷運藍線設站引發討論，台中市交通局指出，中捷藍線綜合規劃已於2021年3月送至中央審查，綜合規劃階段進行優化調整，以可服務最多市民為優先，如實檢討及優化調整可行性研究的站位及路線安排。

交通局長葉昭甫表示，依照「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，捷運建設推動程序是由地方辦理可行性研究，評估捷運推動可行性後送中央核定，再據以推動後續綜合規劃。

依據要點，綜合規畫期間，需依照可行性研究路廊作路線方案檢討及調整，確認工程技術、用地等執行性無礙，細緻程度不同於可行性研究，讓計畫在後續設計、施工階段能夠落實執行。中捷藍線已於2021年3月送至中央審查，期盼中央能即早核定，讓台中市民期待的台中第二天捷運能早日開工。

葉昭甫表示，市府於綜合規劃階段舉辦多場公聽會及相關公開會議，許多民眾反映正英路及坪頂應設站，交通局兼顧專業考量及聆聽民意，與顧問公司逐一探討外界各方建議，調整增設高架的正英站B8站，及運用地下車站以地下連通道增設出入口的優勢，調整B9站位西移，同時服務國際街、東海夜市商圈與坪頂地區民眾，使捷運服務範圍最大化。

交通局補充，綜合規劃考量沙鹿區的民眾交通進出主要仰賴英才路、正英路兩條聯外道路連接台灣大道，因此調整增設正英路口捷運高架站，並可搭配捷運站旁停車場用地發揮區域接駁轉乘策略，可顯著提升沙鹿地區的大眾運輸服務、促進地區整體發展，將外圍人口納入捷運服務範疇。

另可行性研究的國際街B5站是高架站，綜合規劃考量路線坡度、交通衝擊及營運風險等問題，將西屯區大肚山爬坡段改為地下型式，其中國際街站同步改為地下捷運站(B9站)。

另配合110年台中市國土計畫的政策，市府都發局於該區域目前正進行「新訂都市計畫」案，交通局同步配合新興開發計畫整體的發展及大眾運輸發展為導向策略，打造以人為本的友善交通環境，該區屆時將極具發展潛力，可有助於捷運藍線運量及加速推動新訂都市計畫案，達到交通建設與都市發展相輔相成的效益，因此交通局順應民意，將站位調整西移，再以地下連通道的方式增設遊園路及國際街出入口，同時服務兩大區域欲搭乘捷運民眾。

至於沙鹿段路線優化，是基於原可行性研究計畫未與沙鹿火車站共站或共構，兩者之間橫跨市地重劃區，且需要地下穿越民宅70棟導致用地風險高、反覆高架地下的變化對都市景觀造成衝擊、短距離四個轉彎影響營運效率等因素。

因此，綜合規劃重新評估該方案的路段長度、線形條件、用地取得、建設經費等因素後，將捷運路線截彎取直，以高架型式直行台灣大道，於沙鹿高架橋附近設置B4站，保留未來沙鹿車站高架後的銜接介面，並可於沙鹿高工及竹林國小前增設站點B5站，在優化路線、避免用地徵收、擴大服務人數、提升營運效率的目標下，直行台灣大道更增加捷運對沙鹿區的服務面積及使用族群，為對市民更好的方案。

此外，原可行性研究階段捷運機廠及端點站設置於台中港特定區內，為挹注捷運建設財源，將大面積的機廠規劃進行聯合開發，但後續機廠用地多次與港務公司協調皆無法取得，且為提高未來捷運營運的調度彈性，經盤點捷運藍線周邊土地後，檢討將機廠調整至龍井區。

由於機廠已不在港區內，因而機廠上的聯合開發總樓地板面積也相對無法實現，導致端點站所能服務總旅次驟降，變成僅能服務三井OUTLET，因此經與台中港務公司溝通協調後，基於共榮共好的概念，將站位調整至臨港路上，除原先購物遊憩旅次及台中港旅客服務中心之外，可再兼顧東側梧棲市區發展及梧棲市區在地居民的旅運需求。

如此調整亦可兼顧到梧棲市區在地居民的旅運需求，讓更多市民一起享有便捷的捷運建設；且未來於捷運站將整合地區公車及自行車系統，聯結捷運站與台中港周邊各大景點，民眾可透過自由且方便的轉乘系統，帶動台中港濱海遊憩觀光產業，形成海線旅遊廊帶。

而綜合規劃費用增加，主要是配合可行性階段的物價基準年從104年調整至109年，其漲幅已近10%，另近年原物料與工料皆上漲，故參考近幾年來其他捷運線發包經費，將工程費用合理務實化，減少未來發包風險；另外，原用地費用尚未計算台灣大道道路及維修機廠徵收費用，而綜合規劃將道路用地費用依市價計算並納入總經費中，其路線調整或是站位增加，並非經費增加的主要原因。

葉昭甫表示，捷運藍線綜合規劃相關站位增設、路線方案調整都是經專業考量及順應民意後的優化方案，目前捷運藍線已完成綜合規劃，並已依計畫時程提送中央單位審查，後續將持續配合中央審查流程積極辦理，期望各機關及民意代表支持此計畫並協助推動，一起努力讓計畫通過，期早日提供台中市第二條捷運路線服務。

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