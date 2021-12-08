美到外地人也想收藏！中捷透明票卡每款特製設計　連普通票都好看

▲普通票單純呈現中捷LOGO，識別度強烈。（圖／台中捷運公司提供，以下同）

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搭捷運玩台中，必去的國家歌劇院、臺灣美術館、中央公園、逢甲夜市、草悟道、綠園道等熱門景點，就在各站周邊，到站下車再依指標步行，即刻展開一場城市輕旅行。台中捷運綠線沿線吃喝玩樂什麼都有，只要帶著一張捷運票卡，就能在市區走透透，一個人也能輕鬆漫遊，拍照打卡踩點到處玩，不過你有發現中捷票卡很不一樣嗎，融入美學的半透明質感，相當好看，不同票種更有單獨的設計理念，許多人特別買來收藏。

多元豐富的生活圈是台中的特色，不管是美食之旅、城中城觀光、文青行旅或踏青走走，只要準備好捷運票卡，搭乘中捷綠線，一出站15分鐘內即可接觸文化藝術、商場、學術、自然環境，即使沒有特別計劃，隨便一站下車也很好玩。未知的旅程總是令人充滿想像，而當拿到捷運的交通票卡時，就已經和城市產生互動，它不僅僅是一張搭車的憑證，帶著旅客四處通行、認識城市各個角落，也是彰顯城市價值的象徵，可說是城市的名片。

▲中捷每張票卡都有單獨的設計理念。

為了傳達台中印象，台中捷運公司推出LOGO款電子票證，每款票卡都當特製紀念卡來設計，由曾獲得2019年獲得德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室操刀，採用減法設計，單純呈現中捷LOGO，識別度強烈之外，也使用錯視結構展現豐富度，以印刷白、半透明、透明的表現手法，詮釋台中捷運「輕、簡、透」特色，卡面清新脫俗，除了一般普通票，2021特色款、一日、24小時、48小時等其他4款票卡推出後大受好評，許多卡迷為此特地到車站詢問、購買。

「能不能讓遊客還沒出遊，拿到卡片就能先有想像」，設計團隊依照旅遊票上的時間，設定時間內能去到哪，以此概念搭配市場調查，定義出三個可以認識台中的面相，並選出最合適的指標地點進行設計，代表「知識台中」的一日票，將科學中的黃金比例曲面，結合捷運市政府站的幾何面，融合國美館、豐富科學知識的科博館，以及穿梭錯視的捷運車輛，傳達知識美學。

自從國家歌劇院落成後，極為特色的建築，成為大多數人對台中的第一印象，代表「氣質台中」的24小時票，將歌劇院結合捷運文華高中站體側面元素，融合曲面與幾何面，列車穿梭其中，展現氣質美學；代表「歷史台中」的48小時票，把路思義教堂和台中公園化為符號，運用線條錯視創造不同空間感，象徵歷史扉頁的翻轉過程。

▲一日票代表「知識台中」。

▲24小時票代表「氣質台中」。

▲48小時票代表「歷史台中」。

▲目前在18個車站開賣的2021年度票卡，雖不限量販售，但只限定2021製作。

另外，去年反應熱烈、引起搶購的2020年度票卡，2021年度特色票卡延續其設計，將中捷LOGO符號重複纏繞變成紋飾圖騰，再交疊置入2020，運用錯視原理，加上不同方向的捷運車輛，帶有點趣味性，象徵台中四通八達交通樞紐的地理位置。2021特色款在今年度改為經常性販售，雖不限量，但只限定2021製作，想入手的民眾可把握時間，可以隨時到18個車站詢問處購買。

為了突破框架，設計團隊在圖樣設計上做了各種嘗試，尤其是在「錯視」表現手法方面，因為需要很強大的觀察力和空間力，常會遇到邏輯不通的窘境，也透露了有段時間走在路上會有物體錯視的反射行為；最困難的則是在後製階段，不同於以往票卡設計都是全面印刷上色，此次有大量透明、半透明、白墨交疊的設計，還要考慮到印製條件，要好看且值得收藏，必須花更多心力來克服，最終也完美打造出獨一無二的票卡，透過在地人和外地人的觀點，碰撞出不同台中印象的火花。

在體驗台中捷運的舒適、便利性同時，也要記得好好欣賞一下手中這張限定透明票卡，利用簡單元素就凸顯城市形象，美到讓人想一次打包全收藏下來做紀念，全線18個車站都買得到，售價100元起。其中，一日、24小時、48小時3款旅遊票，可自由選擇啟用日期，第一次進站靠卡啟用後開始計算效期，使用時限內不限次數、里程搭乘。