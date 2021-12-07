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台中人用這招省交通錢！金鑽級捷粉月搭122次　倒賺762元越搭越省

台中捷運（圖／台中捷運公司提供）

▲台中捷運綠線10月共載運旅客約69萬人次，平均日運量達22萬人次，創下疫情三級警戒以來新高。（圖／台中捷運公司提供）

地方中心／綜合報導

沒有交通工具，不想租車也不想開車，在大台中照樣可以到處走跳，全市237個公車路線，外加隨借隨騎的Ubike，想從市區玩到郊外不是問題，而原本就便捷發達的交通網絡，又多了捷運可以搭之後，從正式開通到現在才半年多，已經有越來越人習慣坐著捷運去上班、上學或外出遊玩，成為日常的一部分，尤其搭車還能倒賺現金，讓捷粉樂得「用力」搭乘，就有「金鑽粉」月搭122次，一次領了762元回饋金。

台中捷運綠線通車後，已經有不少人前往搭乘，拍照打卡衝一波，到國家歌劇院、台灣美術館、洲際棒球場、一中商圈或大坑6號步道等四處踩點，坐捷運就能到熱門景點，完全不用擔心自己開車出門難找車位，尖鋒時段又塞在車陣裡掃了興致，只要持悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證輕鬆「嗶」進站後，查好站名、照著指標走就好，相當省時省力，尤其沿線包辦吃喝玩樂，還可以規劃一日輕旅行，體驗不同的城市玩法。

台中捷運（圖／翻攝自台中捷運官網）

▲台中捷運綠線設置站點，都是市區主要路線。（圖／翻攝自台中捷運官網）

由於台中捷運綠線設置站點如市政府站、文心森林公園站、南屯站、文心崇德站等，都是市區主要路線，對於觀光客出遊、背包客自助，或是到當地洽公的外地人，是很方便的交通攻略指南，不費力就能快速抵達目的地，還可以解決轉乘需求；除了旅遊，最有感的，當然就是盼了好久的台中人，很多上班族、學生族群改搭捷運後，可以更好掌握通勤時間，在地生活移動更加便利之外，有捷運幫忙疏運公車或客運人潮，乘車不用人擠人。

雖然台中捷運綠線開通後不久，正好碰上疫情最嚴峻時刻，但隨著疫情警戒降為二級，多項措施鬆綁，民眾漸漸回復正常生活，現在假日及平日運量分布已回復到三級警戒前樣態，搭乘人次也逐月上升，10月平均日運量達到2萬2380人次，較9月1萬6336人次成長37%，其中10月22日單日運量更達到3萬320人次，均為疫情三級警戒以來的新高。此外，10月假日平均日運量2萬4862人次，高於平日平均日運量2萬1008人次，10月共載運旅客約69萬人次。

台中捷運（圖／台中捷運公司提供）

▲搭捷運便利舒適，還可以越搭越省！（圖／台中捷運公司提供）

搭乘捷運不只舒適，原本開車、騎車的人，都紛紛改搭捷運的另一個理由，就是越搭越省！為鼓勵民眾多搭捷運，台中捷運推出「捷粉回饋專案」，即日起到明年8月，依每月累積搭乘次數分為3個回饋等級，40～49次的「銅粉」次月回饋搭乘金額的20%；50～59次的「銀粉」次月回饋25%；60次以上的「金鑽粉」次月回饋30%，簡單來說，現在每個月只要搭乘40次以上，還可以倒賺現金。

以10月來說，就有共2人達到「金鑽粉」等級，累積搭乘次數超過百次以上，最高累積搭乘次數為122次，一位累積搭乘金額為2540元，回饋金達762元；另一位推測是學生的乘客，主要在上下午通學時間搭乘，往返於文心櫻花站－烏日站間，累積搭乘金額2295元，領到回饋金689元。根據中捷公司統計，搭乘40次以上的捷粉占9.1%，在捷粉中，銅粉占87%、銀粉占10%，回饋最高的金鑽粉占3%。

台中捷運（圖／台中捷運公司提供）

▲捷粉可至車站加值售票機持卡感應領回饋金，或是到車站詢問處旁的票卡查詢機靠卡，回饋金即會存入電子票證。
（圖／台中捷運公司提供）

需注意的是，必須持電子票證搭乘捷運，且支付票價成功，搭乘次數與搭乘金額才會納入捷粉回饋專案，而每月4日6時起，捷粉可至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，即可領上個月的回饋金，因此到車站搭車時，別忘了順手領回，不僅交通費少開銷，連油錢都省下來了，小資族想省錢絕對要多利用捷運。

此外，為提供捷運與台鐵間轉乘便利性，台中捷運公司貼心開放「大慶站」刷卡5分鐘內同站進出免扣費用，旅客可依實際轉乘需求善用服務，但因非屬搭乘捷運行為，所以不納入捷粉回饋統計。還沒搭過台中捷運的人，很推薦一定要親自坐坐看，一起加入「捷粉」的行列，準備好電子票證，就能自在刷卡、暢行無阻，尤其雨天外出最適合搭乘，不怕風吹雨淋，去哪都方便。

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