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林佳龍駁斥更改台中捷運路線　「全力協助中市府做好配套」

▲台中交通,台中捷運,城市發展,TMRT。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台中捷運綠線列車。（圖／記者謝婷婷攝）

記者林銘翰／台北報導

前交通部長林佳龍16日表示，過去他在擔任台中市長期間，曾規劃大台中捷運路網，包括綠線工程以及橘線規劃，捷運藍線也已經通過行政院的可行性評估，最近有些誤會他在交通部長任內有更改路線，「事實上並沒有」，期待台中市的捷運路網能夠早日建構完成。

為促進警消人員及相關協勤民力等安全福利，並且推廣安全及消防防救工作、宣傳防災意識，林佳龍16日在南投成立「台灣消防發展與交流協會」，與會者包括內政部長徐國勇、僑委會委員長童振源等人。

林佳龍會後受訪時表示，中彰投軌道路網需要宏觀的區域廣與治理的基礎，過去他在擔任台中市長時也規劃大台中捷運路網，包括綠線工程以及橘線規劃，捷運藍線也已經通過行政院的可行性評估。

林佳龍指出，重大公共工程需要上千億的經費，影響到城市的百年發展，路線和車站的選擇，要非常慎重且禁得起檢驗，最近有些誤會他在交通部長任內有更改路線，「事實上並沒有」。

林佳龍強調，他在交通部長任內全力協助台中市政府，把原來的路線和周邊的配套措施做好，包括建議站點對於觀光及港市合作的推動，需要政府單位秉持專業公正來進行審查，也期待台中市的捷運路網能夠早日建構完成，讓市民與到訪旅客享受便捷的軌道運輸。

林佳龍辦公室16日下午發布新聞稿表示，台鐵太魯閣號408車次事故發生、林佳龍卸任交通部長後，除了拜會太魯閣傷者及受難家屬，也持續協助改革工作推動。

林佳龍說明，「台灣消防發展與交流協會」的成立，起源於在太魯閣號列車事故的發生後，包括受難者與消防救災人員的壓力跟辛勞，盼集合眾人力量，來做消防救災的後盾，未來也將結合新南向政策，以民間力量與政府單位做防災經驗交流、強化區域間救災聯防機制。

林佳龍也說，成立大會有許多長年投入災害防救的企業家與社團領袖，共同推廣智慧防災，盼未來透過國際人道救援合作，讓台灣對國際有更大的參與和貢獻。

▼前交通部長林佳龍16日成立「台灣消防發展與交流協會」。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲▼前交通部長林佳龍16日成立「台灣消防發展與交流協會」。（圖／林佳龍辦公室提供）

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