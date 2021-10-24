快訊／連二震台中也有感！　中捷慢速行駛後全面恢復正常營運

▲受地震影響，台中捷運慢速行駛後確認軌道區無異狀，恢復正常運轉。（圖／記者謝婷婷攝）
記者游瓊華、林冠吟／台中報導
宜蘭地區24日13時11分發生有感地震，連續2震全台有感，芮氏規模更達到6.5，台中捷運公司地震監測系統顯示震度2級，行控中心立即確認捷運綠線號誌系統無異常告警、電力系統無跳脫，全線列車月台駐留2分鐘，並設定臨時速限40公里進行車巡，以及指示各站檢視站體。台中捷運公司表示，13時30分全線完成降速隨車巡檢，確認軌道區無異況，恢復正常運轉。
[廣告]請繼續往下閱讀...
▲受地震影響，台中捷運慢速行駛後確認軌道區無異狀，恢復正常運轉。（圖／記者謝婷婷攝）
記者游瓊華、林冠吟／台中報導
宜蘭地區24日13時11分發生有感地震，連續2震全台有感，芮氏規模更達到6.5，台中捷運公司地震監測系統顯示震度2級，行控中心立即確認捷運綠線號誌系統無異常告警、電力系統無跳脫，全線列車月台駐留2分鐘，並設定臨時速限40公里進行車巡，以及指示各站檢視站體。台中捷運公司表示，13時30分全線完成降速隨車巡檢，確認軌道區無異況，恢復正常運轉。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響