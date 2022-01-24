包裹超材被拒收！他怒公審店員「別家都給寄」　網：有人要倒楣了

▲包裹超材被拒收，他怒拍影片公審店員「別家都給寄」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書抱怨，他日前到超商寄包裹時，因此箱子疑似擠壓變形，導致超過0.2至0.3公分，不料店員堅持拒收，氣得他跑到第二間超商，才終於把包裹寄出去，怒嗆「真的不知道為什麼第一間的店員要這麼糾結」，不過貼文一出立刻被網友罵翻。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，他在一間超商寄包裹時，因為測量結果超過0.2至0.3公分，被店員拒收，氣得他大罵「明明長度就在45公分內，還不讓我寄，結果我跑到其他家超商，店員也是進行測量，也能放進物流箱，最後也還是可以寄」、「真的不知道為什麼第一間的店員要這麼糾結」。

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他認為，「紙箱本來就會有公差，今天他寄的箱子就是一個標準長45公分的箱子，結果會多出0.2至0.3公分，主要是因為箱子稍微變形，又加上測量方式不對」、「紙箱本來就軟軟的，我也當場當著店員的面前，把箱子壓下去，可是他還是堅持不收」。

不過其他網友看了貼文後表示「給你寄是通融，不給你寄是依規矩，說『沒關係』是你講的，但這種態度誰想通融你」、「店家幫你寄，超材是會被罰錢的」、「除了奧客，想不到對你的形容詞了」、「就是有這種得了便宜還賣乖的，以為自己硬拗來的很驕傲，你知不知宅急便超材不會收，還會害店員被罵」。

也有許多人說，「超材收下去，罰店員又不是罰你，通融是什麼鬼」、「大部分情況超材收了不會退，但是哪一位店員收的，那個人就倒楣」、「如果門市收超材，被收件門市檢舉回報，寄件門市是要被罰錢的，你會負責嗎，我想是不會啦，你只會出一張嘴」。