涉假交易掏空聯昌1.5億　東元前董事黃育仁遭搜索約談

▲前東元董事黃育仁涉嫌假交易掏空聯昌電子遭約談。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

東元(1504)集團去年上演黃茂雄、黃育仁父子經營權大戰，最後雙方鳴金收兵，去年底先後退出東元董事會，不過父子倆戰得火熱時，各自陣營紛紛出招提告，其中黃育仁涉嫌在2018年間，以假合約，將聯昌電子(2431)公司1.5億元匯往海外，違反《證交法》，台北地檢署檢察官今天指揮調查局搜索並約談黃育仁。

東元2021年7月間的股東常會登場前，黃茂雄、黃育仁父子為經營權短兵相接，黃茂雄為首的爸爸派接連被控違反《證交法》，東元旗下聯昌電子則委託律師到北檢提告，黃育仁從2011年6月到2021年3月擔任聯昌董事長期間，藉由虛假服務合約、佣金合約等方式，將1.5億元匯往國外特定第三人帳戶內。

聯昌提告指出，公司內部清查，聯昌匯出的鉅款名義，包括服務合約的首年匯款即超過百萬美元，但當年度卻連最基本的發票憑證都沒有取得；另外黃育仁為了白電合約也給付近超過百萬美元，但聯昌公司根本連一張白電產品訂單也沒接到，為維護投資人權益，依法提出刑事告訴。

當時黃育仁曾發新聞稿反駁，指聯昌主要客戶來自韓國，因此與韓國廠商簽代理、銷售及業務推廣等合約延續數年以上，並無掏空背信問題，更沒有一毛錢進到其私人口袋。

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