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打翻可樂弄髒客人高價鞋　烤肉店員上網嘴砲「被包養」代價出爐

▲▼可樂,碳酸飲料。（圖／pixabay）

▲烤肉店員打翻可樂弄髒客人鞋子，不甘被要求送洗善後，PO文羞辱對方反遭判刑須賠償。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓男子前年在韓式烤肉店當店員，不慎把可樂打翻潑灑在吳姓男子所穿的鞋子上，陳男不滿被要求付費送洗，當場嗆吳男留下鞋子光腳走回家，事後還上網PO文羞辱吳男的洪姓女友「被包養」等語，洪女憤而提告求償精神慰撫55萬元，台北地院認定陳男公開貶損洪女社會評價，判他須賠3萬元，可上訴。

判決指出，吳男和洪女前年（2020年）6月7日晚間，到北市西門町1家韓式烤肉店吃飯，時任店員的陳男送餐點時，打翻可樂灑了一地、弄髒吳男所穿的鞋子，吳男心疼洪女送他的高價鞋子「破相」，堅持陳男須負責送洗回復原狀。

陳男嗆吳男留下鞋子、光腳走回家，雙方不歡而散。陳男事後於同月19日，在個人IG限時動態PO文，罵吳男「少在那邊裝行情啦媽的垃圾」，又羞辱洪女「買的（得）起可能是因為在外面被包養吧」、「不知道含著哪個乾爹的XX才有那個臭錢」、「幫爹地吃XX嘴巴酸喔」等語。

有人將陳男的PO文截圖，傳給吳男和洪女，2人氣炸，告陳男涉嫌公然侮辱，陳男辯稱沒指名道姓，刑案法官仍判陳男拘役30天、得易科罰金3萬元，可上訴。

洪女另提本件民事訴訟，主張遭陳男上網羞辱，不僅名譽被貶損，還造成她的憂鬱症病情加重，索賠精神慰撫55萬元。陳男辯稱另案已被判賠吳男6萬元，也由吳男代表洪女一起跟他談和解，洪女求償部分應已涵蓋在賠給吳男的6萬元之內。

法官指陳男PO文確實公開貶損洪女的社會評價，洪女雖拒絕跟陳男見面及和解，無從證明洪女授權吳男一併跟陳男協商，所以一碼歸一碼，衡量雙方學經歷與收入，判陳男須為自己的低俗文字，賠償洪女精神慰撫3萬元，可上訴。

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