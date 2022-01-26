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「反正我很閒」爆元老被資遣！鍾佳播72字回應了：沒有對不起他

記者曾筠淇／綜合報導

擁有70.4萬人訂閱的YouTube頻道「反正我很閒」自2018年創立以來，靠著鍾佳播、陳奕凱（樂咖）、李基誥（猛將）及趙福臨（福林）4名主持人創造出多部幽默諷刺短劇；怎料，猛將去年9月離開團隊後，昨（25）日深夜寫下千字爆料文。而稍早，鍾佳播回應了，「絕對沒有對不起他的地方。」

猛將昨在臉書發文，提到他和鍾佳播、陳奕凱、趙福臨（福林）從高中認識，有十多年的感情，他們自2018年開始用手機拍片，2020年剛好遇到頻道大爆發，本要合股創立公司經營，想不到突然收到許多廠商邀約，考量到急著要發票，便由出資的鍾佳播擔任負責人，在2020年創立公司。

猛將表示，公司草創沒細談廣告利潤的分配問題，因此在去年8月起了爭執，最終他提議以不再接廣告來結束爭吵；8月底，樂咖突然要大家簽工作約，當時他雖覺得詭異，內容也與認知不同，但其他人都簽了，所以他也跟著簽，想不到9月6日，樂咖告訴他「我們覺得沒辦法再跟你一起工作，希望你做到今天。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

▲「反正我很閒」以「人民的法槌」爆紅。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

對此，猛將感嘆並不意外，因為8月爭執過後，上班氣氛一直很不好，但讓他沒想到的是，他是「以員工的身分被告知資遣」，這讓他難以接受，他也多日與其他人溝通。

緊接著，猛將在去年9月17日突然收到公司的20萬元補償金及要寄存證信函的訊息，這讓他手足無措，心想自己最錯誤的決定就是簽了甲乙約，「他們3人也不應該私下討論我的去留，用先簽約再以『告知資遣』的方式這種非常粗暴且粗糙的方式要我離開」，這很不尊重他。

猛將也說，「反正我很閒」是靠著「打倒資本主義的高牆」、「人民的法槌」得到觀眾的共鳴和喜愛，如今卻以資本主義、慣老闆資態把多年好友踢得遠遠的。

針對此爆料文，鍾佳播在臉書社團「羅馬競技生死鬥」上貼文，提到其他人怎麼講他都不想管也不想回答，但對於羅馬社，他必須給個答案，「實在不想傷害他，或是讓他被網友公審，但絕對沒有對不起他的地方，我情感上只能壓抑到這樣，感謝大家的冷靜。」文末還附上一顆愛心。

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