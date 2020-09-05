HowHow、洋蔥已經很搞笑　「他們」靠這2點更紅：笑著笑著就哭了

▲HowHow是知名YouTuber。（圖／記者邱中岳攝）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber如雨後春筍般的冒出，題材要符合閱聽者的口味也越來越難， 其中的「HowHow（陳孜昊）」、「洋蔥（Onion Man）」和近期走紅的「反正我很閒」都有不少死忠粉絲，不過一名網友就認為，HowHow和洋蔥出現了「後繼無力」的感覺，評價似乎不如以往；以這3個頻道來說，到底哪一個最好笑？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「反正我很閒、HowHow和洋蔥哪個最好笑」為題發文，根據他的觀察，這3個頻道的風格都相當搞笑，「HowHow」起初是以家中開設幼兒園的宣傳影片《我們畢典要表演什麼》和國軍片一炮而紅，之後才便成最強業配王；至於「洋蔥」則多以懷舊生活哏來當成影片主題，贏得不少人的青睞。

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今年竄紅的「反正我很閒」因為《卑鄙源之助》、《人民的法槌》等片獲得觀眾喜愛，過去所拍攝的影片也跟著翻紅。不過原PO指出，除了「反正我很閒」還有新鮮度外，「HowHow」和「洋蔥」似乎有些後繼無力，只能靠著老粉絲撐著，評價已不如以往，就快要成為時代的眼淚；因此他就好奇，對大部分的人來說，這3個頻道中，哪個最好笑？「大家怎麼排名？」

▲原PO好奇，「反正我很閒、HowHow和洋蔥哪個最好笑？」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，3個頻道都各有擁護者，「HowHow前期最好笑」、「HowHow就是鐵粉取向」、「HowHow現在不是都在業配嗎」、「HowHow產量那麼高，當然不可能每片都好笑」、「純看搞笑這三個我選HowHow」；「洋蔥好笑啊，老人484不懂」、「洋蔥偶爾看，但比例漸少」、「洋蔥我覺得超好笑欸！怎麼辦都肥宅哏」、「洋蔥我睡前不知道要幹嘛就會看一下」。

另外也有網友指出，「反正我很閒」並不是純然的搞笑片，「反正我很閒吧！劇本跟演技都X虐」、「反正我很閒會讓你笑著笑著就哭了」、「反閒還帶點諷刺，取向有差」、「反正我很閒是要出社會一陣子才懂那種笑點」、「反正我很閒不是走單純搞笑的，它是有深度有內涵的」。

本站曾報導《連財政部小編都瘋！「反正我很閒」拍出社會荒唐 PTT爆好評：現代卓別林》，其中就提到「反正我很閒」在Slogan上下足功夫，像是浪漫Duke、惡魔貓男等，都讓人朗朗上口；且自2019年成立以來，常透過喜劇的方式討論各種主題，甚至有時帶點嘲諷意味、拍出社會荒唐的一面，因此才會贏得許多死忠粉。