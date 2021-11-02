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「反正我很閒」最強神作！鄉民狂喊1台詞寫實到哭：是顛峰

▲▼金穗43社群名人評審唐綺陽、HowHow、「反正我很閒」陳奕凱、鍾佳播、HOOK。（圖／金穗獎提供） 

▲「反正我很閒」陳奕凱（左）、鍾佳播（右）。（圖／翻攝自Facebook／反正我很閒）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube頻道「反正我很閒」有很多經典作品，他們經常以喜劇方式討論各種主題。就有網友好奇，「反正我很閒」最神的作品是什麼？貼文一出，立刻引發熱烈討論，其中，被最多人喊出的「1句台詞」至今仍常被當成網路哏來使用。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「反正我很閒最神的作品是哪一部」為題發文，提到「反正我很閒」的眾多影片中，若以傳播力來看，他覺得「人民的法槌」和「卑鄙源之助」最厲害；但若以神作的標準來評斷，好像「黃金三兄弟」最猛，大家覺得哪部作品最神？

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貼文曝光後，網友紛紛喊出超經典台詞，「啊我就怕被罵那部」、「啊我就怕被罵沒有之一」、「啊我就怕被罵啊，但彼得最有記憶點」、「怕被罵真的經典」、「我就怕被罵，巔峰」、「啊我就怕被罵啊，這個太真實了，超好笑」、「『我就怕被罵』讓他們聲名大噪」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

▲「我就怕被罵啊」是不少網友心中的經典。（圖／翻攝自YouTube／反正我很閒）

此外，也有些網友回應，「海龍王彼得」、「最賺錢的是海龍王，跟著買現在財富自由了」、「最近那個殼蠻厲害的」、「殼啊！神作」、「殼啊廢話，剛出看完感觸頗深」、「惡魔貓男」、「你不尊重壺，壺生氣了」、「浪漫duke什麼時候要更新」、「掏金很寫實」、「量子糾纏才是神作」、「血手印那集」。

據了解，「我就怕被罵啊」出自於「反正我很閒」2020年4月發布的《【電影劇組 爆笑雷包】業界大牌導演 頭上三把火！電影影視劇組工作出包！攝影師傻眼！全場驚呼 Film crew comedy》，該影片觀看次數超過320萬次。值得一提的是，這句話至今仍是相當流行的網路哏，先前財政部也曾改編這句話來發布報稅知識。

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