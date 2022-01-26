得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心宣布全台維持二級警戒到2/7，對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專提到，要升三級還是維持二級？其實現在策略看起來，就是在清零與共存之間，這時個人防疫、社交距離、打好打滿疫苗，就是台灣人下一波作戰的關鍵。該粉專也分享一個好消息，台灣上周施打的疫苗人口比是世界第一。

25日新增13例本土，台灣即將迎來農曆新年，指揮中心公布維持二級警戒，但因應國際疫情嚴峻，且國內發生新變異株Omicron感染事件，因此口罩規定仍嚴格，外出全程要戴口罩。

指揮中心呼籲，民眾要自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，出入公共場域落實實聯制、體溫量測等。指揮官陳時中透露，正在研擬春節過年指引，這兩天會公布。

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▼到年後維持二級警戒，口罩規定仍嚴。（圖／指揮中心提供）



「MedPartner 美的好朋友」25日表示，是不是要三級，還是維持二級？其實現在策略看起來就是在清零與共存之間，原則清零，但要是清零做不到，就隨時要做好共存準備，這時個人的防疫、社交距離，還有把疫苗打好打滿，就是台灣人下一波作戰的關鍵，大家繼續加油！

「MedPartner 美的好朋友」說，25日確診人數小降，但社區風險仍然不能低估，但有另外一個消息，其實是更值得高興的，根據Our World in Data的資訊，台灣上周施打的疫苗人口比是世界第一。

文中提到，另根據我國的資料，65歲以上長者施打疫苗的比率有在繼續拉升中，如果能把完整接種的比例拉到一定程度，才有底氣面對可能的社區傳播，畢竟這些是最有可能重症或死亡的族群。

►Our World in Data統計上周全球疫苗施打人口比：

台灣11.5%

古巴8.4%

澳洲7.7%

盧安達6.7%

孟加拉6.7%

義大利6.4%

卡達6.1%

葡萄牙5.8%

阿根廷5.6%

紐西蘭5.2%

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.26%、第2劑73.80%、基礎加強劑接種率0.64%、追加劑接種率17.97%。（圖／記者屠惠剛攝）