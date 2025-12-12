　
鐵道局智慧中心啟用　助雙鐵捷運即時監控「延誤少8成」

▲▼「鐵Tao智慧中心」今正式啟用。（圖／記者李姿慧攝）

▲「鐵Tao智慧中心」今正式啟用，鐵道局長楊正君公布成果。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為推動智慧鐵道，鐵道局過往投入3億元建立鐵道智慧雲平台，並與桃捷合作試辦，透過預測維修和異常告警，減少7到8成延誤，鐵道局今(12日)公布「5G智慧鐵道計畫」成果，並正式啟用「鐵Tao智慧中心」，5年內將再補助4.5億元協助台鐵、高鐵和各捷運等「鐵道9兄弟」建置智慧雲，提升軌道安全和穩定度。

鐵Tao智慧中心今天起正式啟用，所搭載的「鐵Tao智慧雲平台」，整合多家鐵道營運機構的營運資料，結合5G大頻寬、低延遲與大數據傳輸之數位化網路優勢，可即時監控鐵道設備與系統狀態，彙整全國鐵道運輸數據與資料，即時掌握全國鐵道營運資訊，加速事件反應與協調效率。

已試辦的桃園捷運則作為示範場域，展現多項成果，除可即時監看車站、行車、系統即時狀況外，機場捷運5分鐘以上延誤事件在導入鐵道智慧系統後，也大幅減少70%到82%，可靠度提升4倍到7倍，維修作業人工時也減少20%。

▲▼「鐵Tao智慧中心」今正式啟用。（圖／記者李姿慧攝）

▲「鐵Tao智慧中心」今正式啟用。（圖／記者李姿慧攝）

鐵道局長楊正君表示，桃捷雲系統裡面，目前已經發展出非常多面向的智慧運用，包括軌道電路APR故障預先偵測、車輪軸溫偵測等，桃捷事先能夠找到系統故障且預先排除，提升系統穩定度，對民眾來說，可大幅減少乘車過程異常事件造成的行程延誤，對軌道系統來說是很重要的發展。

楊正君指出，在極端氣候下若某個系統遭受天災影響導致異常，透過鐵道雲平台，可以掌握單一系統營運狀況，以及哪個車站需要聯防疏運，同步透過鐵道局協調其他友軍單位，甚至包括公路，在疏運上協助和整合，減少對旅客行程影響。

▲▼「鐵Tao智慧中心」今天起正式啟用。（圖／鐵道局提供）

▲「鐵Tao智慧中心」今天起正式啟用。（圖／鐵道局提供）

交通部長陳世凱則表示，鐵道局推動鐵道雲智慧平台的雄心壯志已經開始落實和落地，4年花3億預算將全台軌道系統透過鐵道雲平台串接一起，從工地管理開始，平台建置好後，鐵道局在監理和營運上可給予協助，發生狀況可以提早預知和因應外，鐵道局可以協助各軌道彼此調度和聯防，未來更將透過AI提升效率，降低事故和失誤比例，提升穩定度。

陳世凱說，過去鐵道九兄弟各自系統各自努力發展，未來串接在鐵道雲平台，讓全國軌道系統成為大家庭一起齊步走，讓民眾享受更便捷、安全、穩定的軌道系統。

根據鐵道局智慧鐵道補助經費規劃，114年起到118年預計再補助4.5億元，楊正君指出，目前除桃捷已經加入外，台鐵雲兩年前就依循相關規範開始規劃和建置，預計116年完成建置和上傳，其他五家捷運機構也都有申請，後續第二期到第四期補助目標115年全部釋出，加速雲建置和智慧整體規劃工作。

▲▼「鐵Tao智慧中心」今正式啟用，交通部政務次長伍勝園出席。（圖／記者李姿慧攝）

▲「鐵Tao智慧中心」今啟用，交通部政務次長伍勝園出席致詞。（圖／記者李姿慧攝）

交通部政務次長伍勝園表示，鐵道雲平台架構已完成，鐵道九兄弟包括台鐵、高鐵、森林鐵路、糖業鐵路、台北捷運、新北捷運、桃園捷運、台中捷運、高雄捷運等9項軌道運輸系統營運資訊，期盼能與國家級鐵道雲平台全面串接，114年到118年擴大補助鐵道九兄弟建置智慧鐵道雲平台，期盼擴展到全國鐵道系統可在117年完成，透過自動化監控和AI，讓軌道系統更智慧、有效率、更安全，是最終目標。

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折列車」　12/16起開放購票

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折列車」　12/16起開放購票

明年寒假將至，為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，台灣高鐵宣布，2026大學生寒假返鄉列車將再加碼28班5折優惠列車，12月16日凌晨起開放購票。

台鐵12/23跨日工程軌道切換　「知本=台東」停駛改公路接駁

台鐵12/23跨日工程軌道切換　「知本=台東」停駛改公路接駁

高鐵假期推「泡湯限定行程」　四重溪一日遊3210元起

高鐵假期推「泡湯限定行程」　四重溪一日遊3210元起

台鐵攜手凱達辦「聖誕公益市集」助弱勢　12/12萬華站登場

台鐵攜手凱達辦「聖誕公益市集」助弱勢　12/12萬華站登場

台鐵跨年元旦增開41班加班車　周五起開搶

台鐵跨年元旦增開41班加班車　周五起開搶

