86.8萬車主欠繳汽燃費　12/31前沒補繳最高罰3千

▲86.8萬車主尚未繳納汽燃費，年底前不繳將開罰。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

汽燃費每年7月開徵，不過仍有86.8萬車主尚未繳納今(114)年度汽燃費，公路局今(12日)表示，各區監理所已寄出催繳通知書，補繳期限至114年12月31日止，逾期未繳納將開罰300到3000元外，還可移送強制執行。

公路局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納之車主，公路局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至114年12月31日止，逾期未繳納，除依《公路法》第75條處以罰鍰300元至3,000元外，所欠費額後續將移送強制執行。

公路局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等APP，免出門就能線上繳納。

若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費，公路局表示，除可向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。