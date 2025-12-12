　
勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併

▲▼勞保新制上路2／勞保提前領不划算？　實測60歲領百萬現金先落袋。（圖／鏡週刊）

▲勞保與勞退是退休金三支柱中最重要的兩根支柱。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

2026年台灣將進入超高齡化社會，退休金的穩定性成全民關注焦點；事實上，退休後每月有穩定現金流，是支撐晚年生活的關鍵，而勞保老年年金具有活到老、領到老的特性，比一次請領更能保障長期生活。但是許多勞工以為勞保年資不足，只能一次請領退休金，其實只要將國民年金年資與勞保年資合併計算，合計滿15年，就可將一次金轉為年金，創造穩定現金流。

對多數勞工而言，退休後每月有穩定現金流，是保障晚年生活的關鍵，而勞保與勞退是退休金三支柱中最重要的兩根支柱。特別是勞保老年年金，具有活到老、領到老的特性，比一次請領退休金更能提供長期保障。

然而，根據現行規定，勞保老年年金需具備勞保年資至少15年，才能月領年金；若年資不足，退休時僅能選擇一次金。這對許多工作間斷或短期工作的勞工來說，會有退休規劃上的壓力。

為解決此問題，勞動部及勞保局指出，國民年金年資可與勞保年資合併計算。只要兩者合計年資達到15年，即使勞保年資單獨未達標，也能符合月領老年年金資格。這樣的制度設計，讓過去因工作間斷、轉換職場或離職後未再投保的人，能透過年資合併，退休時有穩定的現金流。

勞保局舉例，一名勞工65歲退休時，勞保年資僅7年、平均月投保薪資17,000元，但國民年金年資有12年。經年資合併計算，每月可領取約7,005元的雙年金。與一次性領取退休金相比，月領給付能提供更穩定、長期的現金流，確保生活品質不受一次金耗盡風險影響。

事實上，雖然一次金在退休當下可一次拿到較大筆金額，但長期而言缺乏保障，容易出現退休後資金不足的問題。月領老年年金雖每次領取金額有限，但因有制度性每月給付，對日常支出、醫療與生活開銷能提供長期保障，尤其對低薪或職涯間斷的勞工，合併計算年資進一步提升月領權益，是民眾要把握的機制。

對即將退休或規劃未來生活的勞工來說，了解勞保＋國民年金合併年資的規定，以及掌握月領與一次金的差異，能讓退休生活更穩健。


鏡週刊

