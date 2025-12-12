「入冬最強」冷氣團來襲　連3天跌破10度

▲今晨4時，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移出（左）。北台灣及東部外海有降水回波（中）。北海岸、東北部有局部降雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，最新模擬顯示，明天周六（13日）入冬以來最強、首波冷氣團南下，氣溫漸降，下周日晚間、下周一清晨及下周二清晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，本島平地將挑戰10度以下，直到下周二氣溫才會回升。

吳德榮在天氣專欄「洩天機教室」撰文指出，最新（11日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天（12）日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略降、稍轉涼；其他各地仍為多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

各地區氣溫為：

北部17至22度

中部13至29度

南部13至30度

東部15至26度

最新歐洲模式模擬顯示，明（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增，轉有局部雨。下周日（14）日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下周日至周二（16日）晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。

吳德榮提醒，下周日晚間、周一（15日）清晨及下周二清晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地也將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

周六3500公尺以上高山，僅短暫處在微量飄雪的「臨界條件」(水氣、氣溫)，是否能順利飄雪？尚待觀察，而下週日起轉乾，條件就更差了。

最新模式模擬顯示，下周二（16日）白天起、周三(17日)冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。下周四（18日）西半部晴朗，東半部水氣增、偶有局部短暫降雨的機率。

▼氣象署預測未來一周氣溫。（圖／氣象署）