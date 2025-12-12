收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

▲AI工具。（圖／記者吳立言攝）



記者施怡妏／綜合報導

Google 推出 Gemini 3 Deep Think 模式，強化模型在高難度推理任務的表現，鎖定數學、科學與邏輯等領域的複雜題型，主攻目前最頂尖模型也難以處理的深度推理工作。有網友表示，近期收到 ChatGPT 官方寄來的信件，用親切的口吻鼓勵使用者「不妨隨意丟個問題試試」，原PO笑喊「ChatGPT 是不是急了？」

有網友在PTT發文，收到 ChatGPT 官方寄來的「提醒信」，寫道「ChatGPT 使用不設限，不必事先規劃或構想問題。腦中的想法通通打出來就對了，無論什麼情況，ChatGPT 都能幫忙。」文末也強調「不要有壓力，提示不完美也沒關係。」鼓勵用戶隨意對話，靈感與創作自然會出現。

原PO好奇發問「是不是急了？現在問問題的人變少了是嗎？不然怎麼會叫我多多發問呢？有八卦嗎？」

貼文一出，許多網友認為，Gemini更好用，「我用兩年GPT，這個月已經跳槽Gemini了」、「GPT超一堆規矩還限制問題次數，Gemini爽用」、「完全被打爛，真的難用」、「Gemini好用又免費」、「GPT開始有壓力了，笑死」、「谷歌的整體數據資料比ChatGPT完整多了」、「Gemini真的強多了，指示跟提示詞不用多，回答又精準」。不過也有網友喜歡用ChatGPT，「可是GPT可以提供情緒價值」、「閒聊可以找GPT」。

谷歌推出Gemini 3的AI模型讓市場驚艷，功能甚至比ChatGPT現有AI模型更強大。Gemini 2.5 Deep Think 先前已在國際數學奧林匹克（IMO）與國際大學程式設計競賽（ICPC）世界決賽中達到金牌水準，為本次能力躍升奠定基礎。

然而，OpenAI今天（美國時間週四）發表全新 AI 模型 GPT-5.2，強調在編程、科學研究與各式工作任務上的效能全面升級。

新版 GPT-5.2 分為 Instant、Thinking 和 Pro 三個版本，分別針對快速寫作、複雜規劃及精準解答困難問題設計。OpenAI 表示，這款模型在多項業界標準測驗中表現出色，無論在程式設計、科學推理還是長時間複雜任務上，皆優於先前產品與競爭對手。