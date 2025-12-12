銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

▲今年第四次航海人員測驗成績今榜示。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

海運業人才需求有增無減，吸引不少年輕人投入海運產業，一名曾任銀行行員的溫小姐婚後失業，為減輕家中經濟負擔，考取航海系學士後專班，利用生活零碎時間唸書，最後成功通過航海人員一等船副測驗。航港局今舉辦今年第四次航海人員測驗榜示，767人搶報名，合格率20.27%。

在全球化網絡緊密相連時代，海運作為維繫世界經濟命脈的根基，重要性不減反增，海運業對硬體技術人才的需求有增無減，吸引年輕學子迎戰藍色疆域。航港局今舉辦第4次航海人員測驗榜示，本次測驗報名人數767人，全程到考人數661人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副45人、一等管輪62人、二等船副13人、二等管輪14人，共計134人，合格率為20.27%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前就讀國立台灣海洋大學輪機系的彭士達，於此次航海人員測驗首次參測便高分通過一等管輪測驗。彭士達就讀高中時，在報章媒體上看到海運產業優渥的待遇，進而開始關注船員與輪機相關產業，因此報考了海洋大學輪機系，學習各種輪機方面的專業知識。

在學期間彭士達參加御風輪實習課程，除深入了解主機與輔機的各項原理與構造外，也實際走訪了機艙，從聲音、溫度到設備運轉都親自體驗，使理論與實務操作能夠緊密結合。彭士達表示，在準備航海人員測驗時主要除了熟讀課本之外，更要勤練歷屆考古題，對於作答的正確率與速度比較容易提升，因此第一次參測就以高分通過航海人員測驗，相當不容易。

▲彭士達首次參測，高分通過一等管輪測驗。（圖／航港局提供）

另一名通過這次一等船副測驗的考生溫小姐，過去曾任銀行行員，婚後在職涯與育兒之間來回奔忙。疫情期間受到衝擊而失業，家中經濟壓力轉由先生一人承擔，但她並未氣餒，反投入嚮往的航海領域，考取台北海洋科技大學航海系學士後專班。由於先前的背景與航海專業截然不同，初入門時每個科目都成為挑戰。她利用生活中的零碎時間持續累積，一科接著一科努力攻克，最終成功通過測驗，也為轉職之路畫下最具意義的註腳。

航港局表示，115年度第一次航海人員測驗將於115年3月7日至8日舉行，採網路報名，報名時間自114年12月29日9時起至115年1月7日下午5時止。