生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

▲▼第四次航海人員測驗成績今榜示。（圖／航港局提供）

▲今年第四次航海人員測驗成績今榜示。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

海運業人才需求有增無減，吸引不少年輕人投入海運產業，一名曾任銀行行員的溫小姐婚後失業，為減輕家中經濟負擔，考取航海系學士後專班，利用生活零碎時間唸書，最後成功通過航海人員一等船副測驗。航港局今舉辦今年第四次航海人員測驗榜示，767人搶報名，合格率20.27%。

在全球化網絡緊密相連時代，海運作為維繫世界經濟命脈的根基，重要性不減反增，海運業對硬體技術人才的需求有增無減，吸引年輕學子迎戰藍色疆域。航港局今舉辦第4次航海人員測驗榜示，本次測驗報名人數767人，全程到考人數661人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副45人、一等管輪62人、二等船副13人、二等管輪14人，共計134人，合格率為20.27%。

目前就讀國立台灣海洋大學輪機系的彭士達，於此次航海人員測驗首次參測便高分通過一等管輪測驗。彭士達就讀高中時，在報章媒體上看到海運產業優渥的待遇，進而開始關注船員與輪機相關產業，因此報考了海洋大學輪機系，學習各種輪機方面的專業知識。

在學期間彭士達參加御風輪實習課程，除深入了解主機與輔機的各項原理與構造外，也實際走訪了機艙，從聲音、溫度到設備運轉都親自體驗，使理論與實務操作能夠緊密結合。彭士達表示，在準備航海人員測驗時主要除了熟讀課本之外，更要勤練歷屆考古題，對於作答的正確率與速度比較容易提升，因此第一次參測就以高分通過航海人員測驗，相當不容易。

▲▼彭士達首次參測，高分通過一等管輪測驗。（圖／航港局提供）

▲彭士達首次參測，高分通過一等管輪測驗。（圖／航港局提供）

另一名通過這次一等船副測驗的考生溫小姐，過去曾任銀行行員，婚後在職涯與育兒之間來回奔忙。疫情期間受到衝擊而失業，家中經濟壓力轉由先生一人承擔，但她並未氣餒，反投入嚮往的航海領域，考取台北海洋科技大學航海系學士後專班。由於先前的背景與航海專業截然不同，初入門時每個科目都成為挑戰。她利用生活中的零碎時間持續累積，一科接著一科努力攻克，最終成功通過測驗，也為轉職之路畫下最具意義的註腳。

航港局表示，115年度第一次航海人員測驗將於115年3月7日至8日舉行，採網路報名，報名時間自114年12月29日9時起至115年1月7日下午5時止。

12/10 全台詐欺最新數據

郵輪客113萬人次創新高　交通部3措施保障權益：行程延遲按日賠償

郵輪客113萬人次創新高　交通部3措施保障權益：行程延遲按日賠償

郵輪旅遊爆發，交通部統計，今(114)年郵輪進出港旅客估113.5萬人次，超越疫情前105萬人次，創史上新高。為保障旅客權益，交通部三箭齊發，包括航港局擔任郵輪主政機關、以母港營運之外籍郵輪公司在台要設分公司或委託代理處理消費爭議，郵輪定型化契約明年陸續強化上路，若行程延遲可按日賠償團費。

航港局2025年前瞻航運論壇　聚焦淨零永續、無人智慧及人才培育

航港局2025年前瞻航運論壇　聚焦淨零永續、無人智慧及人才培育

航港局航海人員測驗今、明2天登場　767名考生報考

航港局航海人員測驗今、明2天登場　767名考生報考

航港局組長劉嘉洪獲公務人員傑出貢獻獎　從離島出發向國際發聲

航港局組長劉嘉洪獲公務人員傑出貢獻獎　從離島出發向國際發聲

航港局天然災害應變小組通報　明日103個客運或客貨運航線停航

航港局天然災害應變小組通報　明日103個客運或客貨運航線停航

