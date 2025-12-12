勞保提前領不划算？　實測60歲領百萬現金先落袋

▲精算達人怪老子表示，即使提早領取勞保老年年金會打折，但早領累積總額仍可匹敵65歲時領取總額。

圖文／鏡週刊

2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將從64歲延至65歲，適用於1962年（含）以後出生的所有勞工，意思是要領到不打折的退休金，必須要等到65歲。許多人聽到老年年金提早請領會打折，直覺認為不划算；然而，經過試算顯示，提早領取並不一定吃虧，尤其抓到黃金領取年齡，既能享受早領帶來的生活彈性，又可在累計總額上與65歲全額領取持平。

勞保局規定，勞保老年年金如果未滿65歲提早請領，每提前一年將減給4%年金，最多能提前5年（60歲），但會被扣減20%。一聽到年金要打8折，很多勞工就打退堂鼓，寧可等到65歲才領。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但經過試算，領取打折年金不見得吃虧，畢竟早領早享受，而且領了勞保老年年金，還是能繼續工作，兩者並不衝突。精算達人怪老子蕭世斌也表示，勞保老年年金要提早領才划算。

他以2位投保月薪45,800元、年資30年的勞工為例，假設A是60歲領取減給年金，B是65歲請領、年金沒被打折，A勞工年領204,451元，B勞工年領255,564元，兩人要一同領至85歲、領取的金額才一樣是5,111,280元。不過A比B早領5年，這5年的累積金額是1,022,256元，用來投資、或是退休旅遊都很划算。

而勞保老年年金也有領取的黃金年齡，如果覺得提早到60歲領、被打8折太痛，但又等不及65歲，63歲是一個比較適當的領取時間。原因在於「折扣與提早領取時間的平衡」，雖然提早請領會打折，但多領2年或3年的金額，加上時間價值的考量，往往能抵銷打折的損失。

經過試算，63歲時領取勞保老年年金，月領年金會被打92折，若一樣以30年年資、月投保薪資45,800元計算，到88歲時總領金額是5,877,972元，與65歲才請領的總領金額相同，但63歲請領的勞工則比65歲才領取的勞工多領了2年。

對準備退休或即將邁入退休年齡的勞工來說，最重要的不是盲目等到法定年齡，而是了解自己的資金需求、健康狀況，以及退休生活規劃。透過試算不同請領年齡的累積金額，選擇適合自己的退休策略，往往比單純追求全額領取更為實際。

勞保老年年金領取試算表

▲單位：元；說明：老年年金試算公式：45800元＊30年＊1.55%，65歲法定請領年齡可領足額，每提前一年減給4%年金，63歲請領等於打92折，60歲請領則會被打8折。



更多鏡週刊報導

勞保新制上路1／2026最低投保薪資調漲 超過900萬勞工保障全面升級

勞保新制上路3／勞保年資不足15年也能月領？1招合併補上 退休照樣領到老