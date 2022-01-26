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這年齡最多染Omicron　專家：病毒再突變1、2代，生活會逐漸正常

記者陳俊宏／綜合報導

新冠病毒不斷突變，毒物科專家招名威推測，還要再一段時間，新冠病毒再突變一至二代後，更趨穩定，才會是真正的「流感化」，人們的生活就會逐漸恢復正常。

國內遭受Omicron變異株侵襲，指揮中心22日公布1月以來累計166例個案，當中無重症個案，有120人輕症、46人無症狀；進一步分析最常見症狀，超過半數有喉嚨症狀，其次還有咳嗽、發燒、流鼻水。

▼1月以來本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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▲▼1月以來本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

對此，招名威25日在「招名威教授 毒理威廉」臉書說，1月到上周六的確診統計，可見Omicron感染機率大多為50歲以下人口，全部都只是喉嚨痛、咳嗽、發燒、流鼻水等輕症或無症狀，尚無中度或重度症狀，但這不表示不會有，光看國外數據就知道，如果整體確診數大增，還是有可能會出現重症和死亡案例。

招名威說，推測還要再一段時間，新冠病毒再突變一至二代後，更趨穩定，才會是真正的「流感化」，人們的生活就會逐漸恢復正常。

指揮中心25日公布國內新增38例COVID-19確定病例，分別為13例本土個案及25例境外移入，另確診個案中無新增死亡；新增本土個案為4例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

▼新冠疫情已持續2年多。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼寒流 冷氣團 低溫 冬衣 口罩 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

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