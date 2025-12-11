周末冷氣團報到「體感探7度」　中部以北高山有望迎雪

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率增加，周六晚間冷氣團南下，下周日清晨及周一清晨最冷，局部地區恐下探10度以下，體感溫度更達7度。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明、後天東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨持續，且有大雨機率，其他地區多雲到晴，可見陽光。

黃恩鴻指出，周六晚間冷氣團南下，預計影響到下周一，天氣逐漸轉乾，下周日清晨及周一清晨最冷，尤其周一輻射冷卻明顯，中部以北、宜花地區低溫12至14度，南部及台東14至16度，局部更低可能達10度以下。根據氣象署資訊，下周日及周一局部地區體感溫度可能下探7度。

他表示，下周二各地回溫，晴到多雲，西半部日夜溫差大。周三至周四又有東北季風稍微增強，北台灣高溫略降，影響不大，各地仍是晴到多雲，僅北海岸、東半部及大台北山區有零星雨。

黃恩鴻表示，周六晚間至下周日上半天中部以北3500公尺高山有零星降雪機會。 另外，周六清晨中南部有局部或低雲；下周日基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。

