公費疫苗21期第3劑今10點開搶　這次莫德納比較多！5QA一次看

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



記者葉國吏、張乃文／綜合報導

Omicron本土疫情持續延燒，這也讓第三劑疫苗預約踴躍。1922公費疫苗平台第21期今（26日）天上午10點起開放預約追加劑，符合資格的可以上網登記，限時2天，在2/7開始施打。由於今年第一批151.21萬劑莫德納昨天到貨，這次莫德納也有希望可以開放更多。《東森新媒體ETtoday》列出常見的施打疫苗5大QA，供民眾解惑。

Q1：誰可施打第三劑疫苗？

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A：已完整施打兩劑新冠疫苗，且滿12周條件之18歲以上民眾建議應追加接種。此外，經醫師評估有免疫不全或免疫力低下且病情穩定之12歲以上民眾，應接種基礎加強劑(additional dose)，且建議優先接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)。

指揮中心專家小組委員李秉穎解釋，對免疫功能不全者來說，疫苗的抗體反應會低於一般正常人，因此「第三劑只能算是他的基礎劑」我們用疫苗建立最基本的地基，讓他能維持一定時間的保護力。

免疫不全及免疫力低下病人如下：

(一)目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

(二)器官移植患者/幹細胞移植患者

(三)中度/嚴重先天性免疫不全患者

(四)血液透析患者

(五)HIV陽性患者

(六)目前正使用高度免疫抑制藥物者

(七)過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

(八)其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

▲第三劑疫苗施打，專家建議以mRNA或蛋白疫苗作為首要選擇。（示意圖／記者湯興漢攝）

Q2：何時可開始施打？怎麼預約？全部廠牌都能打到嗎？

A：全廠牌皆開放民眾選擇，可至醫療院所，或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種，另外也可先透過「新冠疫苗防治一網通」來查詢、預約。目前北市有開放預約系統，限今天上午9時至下午5時開放預約系統，接種時間為111年1月17日(一)至1月23日(日)。至於疫苗預約平台會暫時停止，回歸醫療院所外展、造冊接種，比照流感疫苗施打情形。

另外，除了第三劑開放全品牌混打，第二劑也可挑與第一劑不同廠牌的疫苗，僅需注意兩劑與三劑的間隔時間差異。

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲第三劑疫苗施打，專家建議以mRNA或蛋白疫苗作為首要選擇。（示意圖／記者湯興漢攝）

Q3：第三劑疫苗廠牌怎麼選？

A：ACIP建議，優先接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)，以獲得充足之免疫保護力。李秉穎也說，國內5個研究單位對各種不同疫苗廠牌組合都進行混打試驗，結果顯示抗體最高的是mRNA疫苗、接著是蛋白疫苗，最後是腺病毒。

指揮中心最新建議追加劑接種廠牌如下：

一、以mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或蛋白質次單元疫苗(如高端)完成基礎劑：追加劑可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗。

二、以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP) 召集人邱南昌則說，目前看來各種疫苗都能夠讓免疫力大為提升，建議要打莫德納、BNT或高端都可以，而AZ疫苗的部分，看起來反應是稍微低一些，所以主要會建議民眾接種另三種廠牌，假設先前接種其他廠牌有嚴重不良反應，醫師評估過也可以接種AZ。

《ETtoday新聞雲》彙整專家們的意見後，整理出下列疫苗組合供第三劑混打參考：

◎AZ+AZ→第三劑：BNT或莫德納、高端

◎AZ+莫德納→第三劑：莫德納

◎AZ+BNT→第三劑：BNT

◎莫德納+莫德納→第三劑：莫德納

◎BNT+BNT→第三劑：BNT

▲第21期疫苗預約1/26開始，年後2/7開打。（圖／指揮中心提供）

Q4：疫苗不同廠牌的接種劑量為何？

A：莫德納／半劑量（0.25ml）

BNT／全劑量（0.3ml）

高端／全劑量（0.5ml）

Q5：第三劑副作用有哪些？感冒還可以打疫苗嗎？

A：李秉穎提到，發燒、局部腫痛、倦怠或關節痛等輕微不良反應，發生率與原本的疫苗相同，也就是說，mRNA跟腺病毒疫苗的不良反應發生率會較高，如：發燒約是20、30%；至於mRNA引發的心肌炎或腺病毒疫苗可能出現的血栓，是罕見、百萬分之幾的發生率，因此在選擇疫苗時可列入考慮。

李秉穎指出，以安全性而言，包括發燒等不良反應發生率來看，蛋白疫苗確實比其他兩種疫苗還低一些。

至於感冒是否還可接種疫苗？李秉穎說，還是要觀察感冒情況，若是急性、有發燒或病情不穩定，就先暫緩接種；如果已在恢復期，約是感冒後一周左右，只剩咳嗽、流鼻涕等輕微症狀即可視個人狀態施打。