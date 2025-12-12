冷氣團來了！彰化知名品牌保暖衣下殺1折　5千人進廠瘋搶

▲知名品牌內衣業者廠慶推出一折優惠民眾瘋搶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

入冬以來首波大陸冷氣團明天報到，氣溫預計驟降10度，保暖商機瞬間火熱！看準這波降溫，台灣知名內衣品牌趁著廠慶，祭出保暖衣褲下殺一折超狂優惠，開園不到24小時業績飆升兩成，現場宛如大型購物嘉年華，戶外則是打造成親子遊憩場，成功吸引超過5千民眾湧入搶購。

面對冷氣團與物價上漲，業者今年優惠被外界譽為「年度最強抗漲回饋」。保暖衣、家居服套裝組祭出一折封館價，現場有婆媽族指出，近期早晚氣溫相差很大，透早出門上班上學與其穿著一身厚重的衣物，不如穿一件保暖衣，讓家人多了一層保護，即使到了中午天氣變熱，穿脫更是方便，有品牌保障價格又親民，更不用多花一筆冤枉錢。

▲知名品牌內衣業者廠慶推出保暖衣民眾瘋搶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

業者同時指出，保暖衣主要材質有莫代爾、天絲棉以及嫘縈面料，由於貼身接觸肌膚重點除了親膚以外也很輕盈保暖，自昨天下午至今天中午，進廠人數已超過5千人，業績成長2成。

醫師也提醒，一旦氣溫驟降，民眾更應該留意家中老年長輩、三高患者及幼兒身體狀況，外出務必加強保暖，以免造成遺憾，尤其近期天氣早晚溫差大，應多多關心及照料身邊的親朋好友，並及早就醫治療，以免耽誤治療之黃金時間。

▲知名品牌內衣業者廠慶民眾搶購。（圖／記者唐詠絮翻攝）