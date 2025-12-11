LINE「9款免費貼圖」限時下載！驚見三麗鷗永久使用

▲節慶祝賀隱藏版貼圖來了。（示意圖／記者周亭瑋攝）
網搜小組／劉維榛報導
聖誕節、跨年倒數中！LINE最近上架10組應景的祝賀貼圖，包括蘇蘇柴、布魯諾、過冬a棉花糖汪汪、懶懶怪、郵政寶寶聯名波波鴿新年快樂等，其中有一款三麗鷗系列永久免費使用，但條件須先購買指定貼圖，才會贈送「雙星仙子聯名爽爽貓－夢幻收藏特典貼圖」。
LINE禮物 × 蘇蘇柴｜下載請點
下載期限：2026年1月8日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
梵克雅寶冬日幸運貼圖｜下載請點
下載期限：2026年1月8日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
郵政寶寶×波波鴿 新年快樂｜下載請點
下載期限：2026年1月8日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
禮讚佳節小美洲豹限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年1月8日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
野兔村健康小夥伴｜下載請點
下載期限：2026年1月2日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物 × 布魯諾｜下載請點
下載期限：2026年1月2日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪｜下載請點
下載期限：2026年1月8日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
海瑞溫斯頓 歡慶佳節｜下載請點
下載期限：2026年1月4日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE購物 × 懶懶怪｜下載請點
下載期限：2026年1月2日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
雙星仙子 X 爽爽貓 夢幻收藏特典貼圖｜下載請點
下載期限：2026/1/7 11:00為止
下載條件：需買「雙星仙子 X 爽爽貓 療癒日常動態貼圖」後，即可免費下載該組
使用效期：永久
