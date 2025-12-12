台北天空塔怕跨年被認錯　打跑馬燈自嘲「他→才是101」網笑瘋

記者柯沛辰／綜合報導

北市高樓地標「台北天空塔」是信義區第二高樓，擔心跨年倒數煙火秀被錯認，11日晚間試燈時特地打出跑馬燈提醒「他→才是台北101」，讓網友們看完會心一笑，再掀熱議。

一名女網友在Threads貼出影片，內容可見大樓上的跑馬燈寫著「我是台北天空塔，他→才是台北101」，讓她忍不住笑說「台灣人真幽默！」

同一時間，也有男網友在臉書社團「信義區三兩事」發文指出，台北天空塔為了驗明正身，特意用箭頭標示出101的方向，可能是怕跨年倒數煙火秀被誤認，所以先做標示，「昨晚試燈，感覺與101差異很大。」

▲台北天空塔怕跨年被認錯，打跑馬燈自嘲「他→才是101」。（圖／翻攝自臉書／信義區三兩事）

許多網友看完紛紛直呼：「可愛又貼心」、「好好笑，好幽默」、「台北最幽默代表」、「不要看我，看隔壁！」、「原來它叫天空塔，我都叫它綠竹筍」、「跨年彩排，免得連三年被誤認XD」、「超好笑，在台北生活32年了，我也有一次認錯」、「既然大家都看錯，今年天空塔要不要也放一下煙火」

其中，有人納悶「不是住台北的，都知道101是哪一棟了，怎麼可能會看錯棟？」但很快有其他網友解答「很多來看煙火的人不住台北」，並舉出早有前例：「年年都有人拍錯棟」、「某年有一隻河堤跨年影片，有一大群人全部看錯棟」、「去年在現場一堆人對著他倒數，回過神來才發現煙火已放了20秒」。