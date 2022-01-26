「Omicron的妹妹」發跡過程曝　比哥哥還厲害？醫揭隱形原因

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心確認高雄港最初確診一家三口，驗出Omicron菲律賓株（BA.2），是第8條Omicron本土傳播鏈，該病毒株被稱為「Omicron的妹妹」。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，是因為在丹麥，Omicron的妹妹取代掉哥哥，因此才會讓英國或是WHO開始注意到，這株有沒有可能比哥哥還厲害？

對於「Omicron妹妹」近日引發關注，林氏璧25日在《關鍵時刻》節目提到，其實這不是新聞，大概Omicron在11月底剛出來時，歐美就有新聞報導，Omicron有一個隱形的變種株，大家說「妹妹」、BA.2。

林氏璧解釋，BA.2的S基因和原本Delta長得差不多，沒有多突變，因此S基因還是陽性的，沒辦法只用PCR很快把它抓出來，只好靠定序，才會被說是「隱形」的意思。

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▼高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於是否需要擔心？林氏璧說，妹妹BA.2多半所有突變，跟哥哥長得差不多，為什麼最近又被關注，因為在丹麥、印度和菲律賓，妹妹比較多，特別是監測變種病毒非常勤勞的丹麥，沒想到妹妹後發居上，已超過50%，花了一點時間取代掉哥哥，因此才會讓英國或是WHO開始注意到這株，有沒有可能比哥哥還厲害？

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民受訪指出，透過國外經驗，國內在檢出BA.2不是問題，傳播力可能加強，但也沒有差那麼多，重點在於「病毒已經在社區傳播多久」，高雄最早確診的一家三口肯定不是最早、第一波就抓到，所以每波傳染都要小心，也不要認為比桃園那一波群聚弱。

根據外電報導，Omicron的BA.2變異株，是被稱為「Omicron妹妹」的亞種，英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）正納入調查，目前在丹麥、英國和德國部分，有證據顯示BA.2正在增長。