　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

▲役男改服替代役申請 。（圖／屏東縣政府提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／屏東縣政府提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

內政部表示，今年起，替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。內政部也將推出替代役版的教召查詢系統「替代役備役召集預告查詢系統」，明年元旦上路。就有網友直呼根本不敢查，「查系統等於報名的都市傳說繼續」，話題引發熱論。

針對替代役役男精進管理數位化工作，替代役管理中心說明，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計115年1月1日正式上線，備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排，後續也將持續精進戶役政資訊系統，整合役男專長與證照資訊，強化管理，完善備役召集作業流程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息一出，網友們議論紛紛，「79年的大叔，表示X！」「查系統等於報名的都市傳說繼續」、「77年次的預士路過，我要到50歲才能除役」、「我這幾年才被召喚，又要召喚我」、「要除役了別再…」、「線上報名系統，想騙我？」也有人表示，「覺得教召滿開心的，有錢領還可以吃飯，上課學習國家給的城鎮防衛課程」、「有幾天可以不用在公司開破會了。」

役政司長沈哲芳說，民國79、80、81、82年次的備役替代役男，就有可能放在第一階段，今年會被納入召訓對象，因為這幾個年次的役男沒有EMT-1、防災士證照等，因此是防災救護組、治安維護組訓練的對象。備役召集的計劃分配到各縣市後，警察、消防、民政、役政等單位就會透過名冊選員、分配時間場地，確定後就可以在第二階段查詢到。

沈哲芳表示，第一階段在明年元旦就會公布，第二階段要等實施計劃頒布到各縣市後，找到場地、師資後，就會盡快發布。但每個梯次的時間不同，由每個召訓單位視需求調整。

另外，沈哲芳說，替代役在全民國防兵力結構調整方案中，已經歸類為民防的人力支柱，為了更充實替代役的徵集訓練、在服役期間學習到更多，自今年起，替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，若不合格會要求返回調訓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「蟒蛇當圍巾」逛街畫面曝！　26歲男遭勒頸倒地險死
李伊庚形象毀！色喊：沒看過E奶　私嫩妹對話外流
快訊／害民眾喝汙水　將誠5人羈押禁見
被中國關一年遣返！鹹粥嬤愛孫求職碰壁　想打零工幫家計
來都來了！應召女進門秒脫光下場慘
華航66週年「全航線88折起」！　日本線最低6666元
像索倫之眼！　青森強震後「沙紋照」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

勞保提前領不划算？　實測60歲領百萬現金先落袋

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折列車」　12/16起開放購票

86.8萬車主欠繳汽燃費　12/31前沒補繳最高罰3千

若開戰「還能上班上課？」　蘇一峰點出1關鍵：中國人可以啊

像索倫之眼！日本人曝「青森強震後沙紋照」　吸955萬人觀看

台鐵12/23跨日工程軌道切換　「知本=台東」停駛改公路接駁

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

買豪宅+神獸錢都花不完　太子集團購4艘6億豪艇洗錢　首腦陳志在逃！23員工竟申請失業補助

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

銀行行員失業翻身考上1等船副　明年首場航海測驗3/7登場　

勞保提前領不划算？　實測60歲領百萬現金先落袋

高鐵加碼28班「大學生寒假返鄉5折列車」　12/16起開放購票

86.8萬車主欠繳汽燃費　12/31前沒補繳最高罰3千

若開戰「還能上班上課？」　蘇一峰點出1關鍵：中國人可以啊

像索倫之眼！日本人曝「青森強震後沙紋照」　吸955萬人觀看

台鐵12/23跨日工程軌道切換　「知本=台東」停駛改公路接駁

加油再等等！　下週國內汽、柴油估有望降2到3角

收ChatGPT官方信「鼓勵用戶多使用」　他驚：GPT是不是急了？

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

山本由伸出戰WBC　韓媒高度警戒點名可能對韓登板

新冠明年5月恐一波疫情！疫苗尚存134.4萬劑「元旦擴大全民施打」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

小薰被爆欠款　陳沂「一看聲明」點出關鍵：這是兩件事吧！

尪飛日「幫友代購超過10瓶酒」還拿她衣服包！林舒語崩潰PO文求救：超氣

「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

快訊／辛特力正式回歸PLG職籃　披17號戰袍重返富邦勇士

【高手在民間】素人投球全力狂催！飆速130km

生活熱門新聞

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併

周末冷氣團報到「體感探7度」　中部以北高山有望迎雪

17歲甜妹跳電音三太子紅了！　本尊身分曝光

「入冬最強」冷氣團來襲　連3天跌破10度

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／3縣市大雨特報　下到明天

台北天空塔怕被認錯　打跑馬燈「他→才是101」

更多熱門

相關新聞

曝小紅書將手機資料全回傳中國　內政部：兩岸網路唯一直通高速公路

曝小紅書將手機資料全回傳中國　內政部：兩岸網路唯一直通高速公路

內政部警政署刑事局近日公布，因「小紅書」資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，未配合法規要求，政府將對該App發布「停止解析及限制接取」命令，暫定為期一年。對此，內政部次長馬士元今（11日）表示，小紅書兩岸用的是同個伺服器，所有的資料都是回傳中國，就是一個兩岸直通網路上的高速公路，詐騙集團現在已經看上了。他強調，小紅書看來無害，但大家不了解，這個平台在設計時，一直把手機的所有資料撈回去，這些資訊回傳後要怎麼使用無法知道，背後擔心的問題是存在的。

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

憲訴法電子公投連署踴躍！自然人憑證傳缺貨　內政部曝實際狀況

憲訴法電子公投連署踴躍！自然人憑證傳缺貨　內政部曝實際狀況

封小紅書　打詐中心將邀臉書LINE檢討

封小紅書　打詐中心將邀臉書LINE檢討

內政部啟動全民安全宣講　基隆慶安宮首站強化社區韌性

內政部啟動全民安全宣講　基隆慶安宮首站強化社區韌性

關鍵字：

替代役防災士EMT-1教召系統內政部

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面