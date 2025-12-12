「替代役教召查詢系統」要來了！一堆人不敢查：都市傳說繼續

▲示意圖，與本文無關。（圖／屏東縣政府提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

內政部表示，今年起，替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。內政部也將推出替代役版的教召查詢系統「替代役備役召集預告查詢系統」，明年元旦上路。就有網友直呼根本不敢查，「查系統等於報名的都市傳說繼續」，話題引發熱論。

針對替代役役男精進管理數位化工作，替代役管理中心說明，已建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計115年1月1日正式上線，備役替代役男可提前查詢召訓類別與時程，提早規劃工作與生活安排，後續也將持續精進戶役政資訊系統，整合役男專長與證照資訊，強化管理，完善備役召集作業流程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息一出，網友們議論紛紛，「79年的大叔，表示X！」「查系統等於報名的都市傳說繼續」、「77年次的預士路過，我要到50歲才能除役」、「我這幾年才被召喚，又要召喚我」、「要除役了別再…」、「線上報名系統，想騙我？」也有人表示，「覺得教召滿開心的，有錢領還可以吃飯，上課學習國家給的城鎮防衛課程」、「有幾天可以不用在公司開破會了。」

役政司長沈哲芳說，民國79、80、81、82年次的備役替代役男，就有可能放在第一階段，今年會被納入召訓對象，因為這幾個年次的役男沒有EMT-1、防災士證照等，因此是防災救護組、治安維護組訓練的對象。備役召集的計劃分配到各縣市後，警察、消防、民政、役政等單位就會透過名冊選員、分配時間場地，確定後就可以在第二階段查詢到。

沈哲芳表示，第一階段在明年元旦就會公布，第二階段要等實施計劃頒布到各縣市後，找到場地、師資後，就會盡快發布。但每個梯次的時間不同，由每個召訓單位視需求調整。

另外，沈哲芳說，替代役在全民國防兵力結構調整方案中，已經歸類為民防的人力支柱，為了更充實替代役的徵集訓練、在服役期間學習到更多，自今年起，替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照，若不合格會要求返回調訓。